REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?

„M3GAN 2.0” to kontynuacja dreszczowca sci-fi z 2022 r. - nieoczekiwanego hitu, który podbił box office i serca widzów. Sequel nareszcie wpadł do streamingu w modelu subskrypcyjnym, dzięki czemu możemy obejrzeć go bez dodatkowych opłat. Gdzie?

Michał Jarecki
m3gan 2.0 online
REKLAMA

„M3GAN” kupiła publiczność przede wszystkim zaskakującym czarnym humorem, nie dziwi zatem, że tworząc sequel twórcy postanowili wpleść weń jeszcze więcej komedii. Niestety, w przypadku „M3GAN 2.0” zwiększenie dawki dowcipu odbyło się kosztem... wszystkiego innego, w tym jakiejkolwiek grozy. „Jedynka” nie była wprawdzie typowym straszakiem (sporo ograniczeń w eksploatowaniu gatunku wynikało z niskiej kategorii wiekowej), ale kontynuacja niemal całkowicie odpuściła atmosferę niepokoju, chętniej czerpiąc z konwencji głupawych akcyjniaków i bijąc widza w twarz swoim kazaniem na temat sztucznej inteligencji. Dla jednych - przesadnie wykalkulowane i przewidywalne, dla innych, mimo wszystko, lekkie, przyjemne i zabawne, a nawet niepozbawione kilku ciekawych pomysłów.

W efekcie kontynuacja nie jest takim hitem, jak oryginał - przeciwnie, przy budżecie 15-25 mln dol. dobiła do 39 mln w box office, a to wpisuje się już w sferę porażki (poprzednim razem w BO „pękło” 180 baniek przy zaledwie 12 mln budżetu). Noty też zebrała znacznie słabsze.

Najpewniej jednak w streamingu obraz zyska drugie życie.

REKLAMA

M3GAN 2.0 - gdzie obejrzeć film online?

Film trafił do oferty SkyShowtime - subskrybenci serwisu mogą go zatem obejrzeć bez uiszczania dodatkowych opłat. Poza tym produkcję można wypożyczyć (14,90-17,99) na platformach VOD: Prime Video, Rakuten, Player, Chili, TV Smart, Pilot i CANALVOD.

W sequelu Gemma i nastoletnia Cady próbują ułożyć sobie życie po wydarzeniach z pierwszej części, jednak nowe zagrożenie pojawia się w postaci AMELII - zaawansowanego androida wojskowego stworzonego na bazie technologii M3GAN. AMELIA wymyka się spod kontroli i zaczyna realizować własny plan. Aby ją powstrzymać, Gemma decyduje się wskrzesić M3GAN, która staje się ich jedyną nadzieją w walce z nową sztuczną inteligencją.

FILM OBEJRZYSZ TUTAJ:
SkyShowtime
M3GAN 2.0
SkyShowtime

M3GAN 2.0 - obsada, zwiastun

  • Allison Williams jako Gemma
  • Violet McGraw jako Cady
  • Amie Donald jako M3GAN (ciało)
  • Jenna Davis jako głos M3GAN
  • Brian Jordan Alvarez jako Cole
  • Jen Van Epps jako Tess
  • Ivanna Sakhno jako AMELIA
  • Aristotle Athari jako Christian
  • Timm Sharp jako pułkownik Tim Sattler
  • Jemaine Clement jako Alton Appleton
  • Amy Usherwood jako Lydia

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
26.01.2026 13:29
Tagi: HorroryScience fictionSkyShowtime
Najnowsze
12:36
Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
Aktualizacja: 2026-01-26T12:36:12+01:00
11:02
Hamnet to aktorski koncert. Chwalicie Buckley, a to Mescal powala
Aktualizacja: 2026-01-26T11:02:15+01:00
9:03
Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
Aktualizacja: 2026-01-26T09:03:26+01:00
8:52
Uwielbiany serial wrócił na Netfliksa. Minęło prawie 10 lat
Aktualizacja: 2026-01-26T08:52:21+01:00
14:15
Najlepsze horrory 2025 roku. Przerażające książki
Aktualizacja: 2026-01-25T14:15:00+01:00
13:29
Wielka gwiazda powróciła do 28 lat później. Omawiamy jej rolę
Aktualizacja: 2026-01-25T13:29:00+01:00
12:48
Nominowany do Oscara film Netfliksa jest mocny. Trudno uwierzyć w tę historię
Aktualizacja: 2026-01-25T12:48:22+01:00
12:08
Thriller Netfliksa mnie zmroził. Mocny film na faktach
Aktualizacja: 2026-01-25T12:08:00+01:00
11:02
Co już wiemy o Kolorach zła: Czerń? To będzie mocny film
Aktualizacja: 2026-01-25T11:02:00+01:00
10:00
Serial Spryciarz już do was leci. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-01-25T10:00:00+01:00
9:09
HBO Max funduje zawrót głowy na weekend. Świetny thriller w serwisie
Aktualizacja: 2026-01-25T09:09:00+01:00
8:01
Użytkownicy Netfliksa prawie dwa lata czekali na tę chwilę. To będzie smutny bal
Aktualizacja: 2026-01-25T08:01:00+01:00
17:58
Czy Hamnet jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-24T17:58:46+01:00
14:29
Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata
Aktualizacja: 2026-01-24T14:29:00+01:00
13:19
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?
Aktualizacja: 2026-01-24T13:19:00+01:00
12:15
Trzyma w napięciu bardziej niż niejeden thriller. Cudny film wreszcie online
Aktualizacja: 2026-01-24T12:15:00+01:00
11:49
Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo
Aktualizacja: 2026-01-24T11:49:00+01:00
10:14
Ale się porobiło na Disney+. Użytkownicy oszaleli
Aktualizacja: 2026-01-24T10:14:00+01:00
9:10
Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało
Aktualizacja: 2026-01-24T09:10:38+01:00
8:35
Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen
Aktualizacja: 2026-01-24T08:35:00+01:00
7:01
Czy będzie 28 lat później 3? Właśnie to chciałem usłyszeć
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
20:33
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry
Aktualizacja: 2026-01-23T20:33:00+01:00
20:16
Jak się z tego filmu wychodzi? Nowa adaptacja kultowej gry to porażka
Aktualizacja: 2026-01-23T20:16:00+01:00
19:55
Kiedy premiera serialowej Lalki na Nefliksie? Jeszcze poczekamy, ale warto
Aktualizacja: 2026-01-23T19:55:00+01:00
19:34
Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać
Aktualizacja: 2026-01-23T19:34:29+01:00
16:15
Nowy serial Marvela szokuje. Pamiętasz terrorystę sprzed 13 lat?
Aktualizacja: 2026-01-23T16:15:01+01:00
16:14
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-01-23T16:14:00+01:00
15:49
To sci-fi staje w obronie AI. Do tej pory nie mogę dojść do siebie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:00+01:00
14:57
Najmocniejsze nowości Netfliksa na weekend. Kultowe kino i opowieść o oszuście
Aktualizacja: 2026-01-23T14:57:00+01:00
14:19
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
Aktualizacja: 2026-01-23T14:19:59+01:00
11:24
Chalamet jak Marlon Brando. Aktor pobił historyczny rekord Oscarów
Aktualizacja: 2026-01-23T11:24:55+01:00
10:59
Kiedy premiera 2. sezonu Matek pingwinów? Netflix uchylił rąbka tajemnicy
Aktualizacja: 2026-01-23T10:59:03+01:00
10:02
Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-23T10:02:39+01:00
8:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
Aktualizacja: 2026-01-23T08:51:39+01:00
21:21
Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Aktualizacja: 2026-01-22T21:21:00+01:00
20:22
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2026-01-22T20:22:00+01:00
19:33
Dlaczego filmy wyglądają coraz gorzej? Na pewno to zauważyliście
Aktualizacja: 2026-01-22T19:33:00+01:00
19:01
Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Aktualizacja: 2026-01-22T19:01:00+01:00
18:34
Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!
Aktualizacja: 2026-01-22T18:34:00+01:00
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA