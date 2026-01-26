M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?

Ładowanie...

„M3GAN” kupiła publiczność przede wszystkim zaskakującym czarnym humorem, nie dziwi zatem, że tworząc sequel twórcy postanowili wpleść weń jeszcze więcej komedii. Niestety, w przypadku „M3GAN 2.0” zwiększenie dawki dowcipu odbyło się kosztem... wszystkiego innego, w tym jakiejkolwiek grozy. „Jedynka” nie była wprawdzie typowym straszakiem (sporo ograniczeń w eksploatowaniu gatunku wynikało z niskiej kategorii wiekowej), ale kontynuacja niemal całkowicie odpuściła atmosferę niepokoju, chętniej czerpiąc z konwencji głupawych akcyjniaków i bijąc widza w twarz swoim kazaniem na temat sztucznej inteligencji. Dla jednych - przesadnie wykalkulowane i przewidywalne, dla innych, mimo wszystko, lekkie, przyjemne i zabawne, a nawet niepozbawione kilku ciekawych pomysłów.



W efekcie kontynuacja nie jest takim hitem, jak oryginał - przeciwnie, przy budżecie 15-25 mln dol. dobiła do 39 mln w box office, a to wpisuje się już w sferę porażki (poprzednim razem w BO „pękło” 180 baniek przy zaledwie 12 mln budżetu). Noty też zebrała znacznie słabsze.



Najpewniej jednak w streamingu obraz zyska drugie życie.

M3GAN 2.0 - gdzie obejrzeć film online?

Film trafił do oferty SkyShowtime - subskrybenci serwisu mogą go zatem obejrzeć bez uiszczania dodatkowych opłat. Poza tym produkcję można wypożyczyć (14,90-17,99) na platformach VOD: Prime Video, Rakuten, Player, Chili, TV Smart, Pilot i CANALVOD.



W sequelu Gemma i nastoletnia Cady próbują ułożyć sobie życie po wydarzeniach z pierwszej części, jednak nowe zagrożenie pojawia się w postaci AMELII - zaawansowanego androida wojskowego stworzonego na bazie technologii M3GAN. AMELIA wymyka się spod kontroli i zaczyna realizować własny plan. Aby ją powstrzymać, Gemma decyduje się wskrzesić M3GAN, która staje się ich jedyną nadzieją w walce z nową sztuczną inteligencją.

M3GAN 2.0 - obsada, zwiastun

Allison Williams jako Gemma

Violet McGraw jako Cady

Amie Donald jako M3GAN (ciało)

Jenna Davis jako głos M3GAN

Brian Jordan Alvarez jako Cole

Jen Van Epps jako Tess

Ivanna Sakhno jako AMELIA

Aristotle Athari jako Christian

Timm Sharp jako pułkownik Tim Sattler

Jemaine Clement jako Alton Appleton

Amy Usherwood jako Lydia

Michał Jarecki 26.01.2026 13:29

