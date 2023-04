Gdzie obejrzeć "Listy do M."? Sprawdzamy dostępność wszystkich części świątecznej komedii w VOD

Zarówno "Kevin sam w domu", jak i "Listy do M.", to pozycje obowiązkowe, jeśli chodzi o wzbudzenie świątecznej atmosfery. Już w pierwszej części kultowej serii Polacy pokochali bohaterów komedii ze świętym Mikołajem Melchiorem na czele, granym przez Tomasza Karolaka. A jak wiadomo, Karolak to nieodłączny element każdej komedii romantycznej. Oprócz niego w obsadzie "Listów do M." pojawiły się inne znane polskie nazwiska, które stały się przepisem na sukces nie jednej, a 5 części kultowej już świątecznej serii. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć wszystkie części filmu "Listy do M.".