Świąteczni dżentelmeni

Kiedy pewnego dnia na miejscu zjawia się właścicielka baru, informując rodzinę o eksmisji, Ashley spontanicznie wpada na pomysł o zorganizowaniu męskiej rewii. Jednym z tancerzy ma być Luke (Chad Michael Murray), złota rączka w The Rhythm Room. W ciągu zaledwie kilku dni Ashley kompletuje grupę seksownych tancerzy - tytułowych "Świątecznych dżentelmenów" - by zebrać pieniądze i pomóc rodzicom spłacić dług. Z biegiem czasu okazuje się, że Luke zaczyna być Ashley coraz mniej obojętny, co doprowadzi do tego, że kobieta będzie musiała wybrać między pracą marzeń a mężczyzną, do którego zaczyna czuć coś więcej.