Trzeba przyznać, że "Shazam! Gniew bogów" został dużo gorzej przyjęty przez widzów niż pierwsza część serii - "Shazam!", co skutkuje słabymi wynikami, jeśli chodzi o światowy box office - do tej pory film zarobił 128 milionów dolarów. Dla porównania, "Shazam!" osiągnął imponujący wynik prawie 368 milionów dolarów, co czyni go jednym z najchętniej oglądanych filmów DC. Prawdopodobnie z tego powodu podjęto decyzję, że film o superbohaterze Shazamie, dziecku zamkniętego w umięśnionym ciele dorosłego herosa, dosyć szybko, bo już 23 maja pojawi się w VOD. W jakim serwisie będzie można obejrzeć film?