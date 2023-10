Użytkownicy Amazona łakną przemocy. Ale nie pogardzą też komedią romantyczną

Twórcy "Gen V" zgodnie z oczekiwaniami rozsmakowują się w seksie i przemocy. To w końcu spin-off "The Boys", który naśladuje oryginał, ale szuka jednocześnie własnej drogi. To w końcu historia studentów uczelni dla superbohaterów. Marie wraz z poznanymi na niej przyjaciółmi stopniowo odkrywa mroczne tajemnice skrywane gdzieś w podziemiach placówki. Po drodze zdarzyło jej się nawet rozsadzić penisa gwałciciela.



W "Gen V" ewidentnie nie ma miękkiej gry, co podoba się użytkownikom Prime Video. Pierwsze odcinki okazały się takim hitem, że Amazon nie czekał nawet na finał sezonu i już zamówił kontynuację serialu. Twórcy ze swej strony zapowiadali natomiast intensyfikację dotychczasowych atrakcji.



