Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno

W styczniu Disney+ zaskoczył swoich subskrybentów zupełnie nową produkcją. Gdy zabrałam się za jej oglądanie, od razu przypomniały mi się złote czasy produkcji typu "CSI: Kryminalne zagadki Miami" - właśnie w tym stylu zrealizowany jest bowiem serial "Genialna Morgan". W tym wypadku tytuł od ABC jest jednak dużo bardziej barwny, a to za sprawą jego głównej tytułowej bohaterki.

A jest nią Morgan Gillory (Kaitlin Olson), matka trójki dzieci, która znajduje wyjście z każdej sytuacji. Pomaga jej w tym pewność siebie, cięty język i imponujący geniusz - Morgan potrafi przeliczyć w pamięci kwotę, jaką zapłaci za zakupy, i znaleźć ciekawostkę na każdy temat, biegle recytując informacje, jakby była żywą encyklopedią. A dodatkowo jest ikoną stylu i rozstaje się ze swoimi futrzanymi kurtkami.

Genialna Morgan, 2. sezon - opinia o 1. odcinku

W 1. sezonie Morgan z funkcji osoby sprzątającej biuro policji w Los Angeles splotem przypadków trafia na stanowisko konsultantki. Charyzmatyczna, przebojowa i nieustraszona bohaterka wielokrotnie pomogła funkcjonariuszom rozwiązać skomplikowane sprawy, podsuwając celne wnioski i trafne tropy. Nie robi tego wszystkiego za darmo - bo chociaż ma wyjątkowy dryg do rozwiązywania zagadek (jak sama twierdzi, jest to związane z tym, że nie cierpi, kiedy coś nie jest na swoim miejscu), to ma również swój cel. Jest nim odnalezienie ojca swojego najstarszego dziecka, w czym pomaga jej szefowa biura policji.

Najnowsza odsłona rozpoczyna się natomiast kolejną sprawą, która dotyczy porwania młodej kobiety spod klubu. Choć początkowo wydaje się, że to po prostu kolejny przestępca, okazuje się, że tak naprawdę chodzi mu o Morgan. Kolejny sezon rozpoczyna zatem grę, w której Morgan i tajemniczy sprawca - niczym Sherlock Holmes i Jim Moriarty - toczą ze sobą zaciętą grę.

Nową odsłonę, podobnie jak poprzednią, należy traktować w czysto rozrywkowych kategoriach. Trudno bowiem uwierzyć w geniusz Morgan, która wie wszystko na temat potencjalnych sprawców i potrafi odtworzyć ich kolejne kroki, lecz nie ma pojęcia, gdzie znajduje się ojciec jej dziecka. Jest to zresztą jej główna motywacja w serialu. Mimo że jej niezwykłe zdolności - podobnie jak u śledczych z CSI - mogą budzić wątpliwości, to ostatecznie mają one na celu uatrakcyjnić serial i zaangażować widza.

Schemat jest prosty, w związku z tym fabuła może nie być do końca zaskakująca. Ale w tym wszystkim nadrabia przebojowa Morgan, która jest inna niż swoi zblazowani koledzy po fachu czy ponurzy śledczy-alkoholicy, jakich do tej podsuwały nam tego typu produkcje. "Genialna Morgan" to po prostu rozrywka w czystej postaci. Serial jest zabawny, ciepły, a nutka kryminalna dodaje mu tajemniczości. Takich produkcji potrzebujemy, żeby przeżyć trwającą już jesień.

Anna Bortniak 08.10.2025 19:30

