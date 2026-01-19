REKLAMA
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę

Showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw" ujawnił, że George R.R. Martin udostępnił mu kilkanaście niepublikowanych dotąd opowiadań o Dunku i Jaju. Oznacza to, że jeśli najnowszy serial będzie cieszył się popularnością i odniesie sukces, twórcy będą mieli sporo materiału, aby zrealizować jego kontynuację.

Anna Bortniak
rycerz siedmiu krolestw niepublikowane opowiadania martin
Długo wyczekiwany serial "Rycerz Siedmiu Królestw" zadebiutował w serwisie HBO Max, a widzowie mogą zapoznać się już z premierowym odcinkiem najnowszej produkcji z uniwersum "Gry o tron". Mimo że będzie to produkcja bardzo krótka - 6 odcinków będzie trwało w sumie 3 godziny - to nie można jej lekceważyć, bo może to być jedna z najbardziej dopracowanych wśród pozostałych. Wszystko przez dodatkowe materiały, które Ira Parker, showrunner serialu, otrzymał od George'a R.R. Martina.

Showrunner Rycerz Siedmiu Królestw otrzymał od George'a R.R. Martina nieopublikowane opowiadania

"Rycerz Siedmiu Królestw" to zbiór 3 opowiadań o przygodach Ser Duncana Wysokiego i jego giermka Jaja: "Wędrowny rycerz", "Wierny miecz" i "Tajemniczy rycerz". Tworząc najnowszy serial od HBO, Parker posiłkował się jednak nie tylko tymi dostępnymi historiami - w wywiadzie dla The Hollywood Reporter showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw" ujawnił, że otrzymał od Martina więcej materiałów w postaci 12 nieopublikowanych dotąd opowiadań.

Parker zdradził, że niektóre historie były jedynie krótkimi streszczeniami, a inne były dużo bardziej szczegółowe. Podkreślił jednak, że dzięki dodatkowym materiałom mógł uniknąć błędów narracyjnych, które wystąpiły w poprzednich serialach z uniwersum "Gry o tron".

Chociaż nie znamy szczegółów każdej historii, znamy kanonicznie główne wątki Dunka i Jaja w ich życiu. Niekoniecznie więc napotkalibyśmy te same problemy, co w przypadku serialu flagowego. George nakreślił kolejne 12 z tych historii, którymi się ze mną podzielił. Historie te opisują całe życie bohaterów. Niektóre z nich to zaledwie akapity, ale dają one pewne pojęcie o tym, dokąd zmierzają bohaterowie i kim są postacie, które pojawiają się i znikają.

To ekscytująca informacja. Oznacza to bowiem, że jeśli serial odniesie sukces, to twórcy mogliby już zacząć myśleć nad kontynuacją "Rycerza Siedmiu Królestw", która potencjalnie mogłaby objąć 12 nigdy niepublikowanych historii. Parker dodał zresztą, że omówiłby je z przyjemnością. Nie ma jednak jeszcze oficjalnej informacji na temat tego, czy najnowsza produkcja będzie kontynuowana.

Pierwszy epizod "Rycerza Siedmiu Królestw" zadebiutował w HBO Max 19 stycznia. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, do 23 lutego.

Anna Bortniak
19.01.2026 14:17
Tagi: George R.R. MartinGra o tronRycerz Siedmiu Królestw
