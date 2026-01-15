Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki

Ładowanie...

„Rycerz Siedmiu Królestw” nadchodzi. To nie będzie kolejna opowieść o polityce w Westeros, o zamkach i ich właścicielach, o niewygodnym krześle. O nie! Tym razem dostaniemy produkcję, która pokaże nam tych, co na co dzień muszą zmagać się z konsekwencjami wojen i tarć w feudalnym świecie.



Serial zadebiutuje już 19 stycznia… No właśnie. Gdzieniegdzie możecie przeczytać, że 18 stycznia. O co chodzi?

Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera?

Nowy serial HBO Max zadebiutuje oficjalnie 18 stycznia 2026 roku. To jego oficjalna data. Rzecz w tym, że z polskiej perspektywy, będzie to 19 stycznia. Oczywiście Max uwzględnia to w swojej komunikacji, ale z pewnością są widzowie, którzy chcieliby powrót ukochanego uniwersum zobaczyć wtedy, gdy widzowie ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli tak właśnie jest, to spieszę poinformować, że premiera „Rycerza Siedmiu Królestw” odbędzie się 18 stycznia o 22:00 czasu ET, co oznacza, że produkcja pojawi się w Polsce o godzinie 4:00 rano, już 19 stycznia.



Jeśli więc planujecie oglądać, to musicie nastawić budzik. Pierwszy odcinek jest najdłuższy ze wszystkich, trwa około 40 minut. Seans skończycie więc przed 5:00.

W telewizji, a więc w linearnym kanale HBO, serial zadebiutuje 19 stycznia o godzinie 20:50.

Rycerz Siedmiu Królestw – czego się spodziewać?

Serial osadzony jest w świecie wykreowanym przez George’a R.R. Martina. Jego akcja rozpoczyna się około 100 lat przed śmiercią Roberta Baratheona, która otwiera pierwszy sezon serialu „Gra o tron”.



Produkcja opowiada o wędrownym rycerzu Duncanie Wysokim i jego giermku, nazywanym Jajem. Wojownik i chłopiec przeżywają przygody charakterystyczne dla niższego stanu rycerskiego, choć premierowy sezon zabierze nas do początku tej przyjaźni. Konkretnie do momentu, gdy losy Dunka splotą się z możnymi tego świata, co może oznaczać dla niego wszystko, co najgorsze.



Konrad Chwast 15.01.2026 13:27

