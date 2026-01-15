REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki

„Rycerz Siedmiu Królestw” zmierza już do HBO Max. Produkcja zadebiutuje zaledwie za kilka dni i jeśli zastanawiacie się, kiedy włączyć telewizor, to mam dla was wiadomość: noc będzie bezsenna.

Konrad Chwast
rycerz siedmiu krolestw kiedy
REKLAMA

„Rycerz Siedmiu Królestw” nadchodzi. To nie będzie kolejna opowieść o polityce w Westeros, o zamkach i ich właścicielach, o niewygodnym krześle. O nie! Tym razem dostaniemy produkcję, która pokaże nam tych, co na co dzień muszą zmagać się z konsekwencjami wojen i tarć w feudalnym świecie.

Serial zadebiutuje już 19 stycznia… No właśnie. Gdzieniegdzie możecie przeczytać, że 18 stycznia. O co chodzi?

REKLAMA

Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera?

Nowy serial HBO Max zadebiutuje oficjalnie 18 stycznia 2026 roku. To jego oficjalna data. Rzecz w tym, że z polskiej perspektywy, będzie to 19 stycznia. Oczywiście Max uwzględnia to w swojej komunikacji, ale z pewnością są widzowie, którzy chcieliby powrót ukochanego uniwersum zobaczyć wtedy, gdy widzowie ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli tak właśnie jest, to spieszę poinformować, że premiera „Rycerza Siedmiu Królestw” odbędzie się 18 stycznia o 22:00  czasu ET, co oznacza, że produkcja pojawi się w Polsce o godzinie 4:00 rano, już 19 stycznia.

Czytaj także: Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem

Jeśli więc planujecie oglądać, to musicie nastawić budzik. Pierwszy odcinek jest najdłuższy ze wszystkich, trwa około 40 minut. Seans skończycie więc przed 5:00.

W telewizji, a więc w linearnym kanale HBO, serial zadebiutuje 19 stycznia o godzinie 20:50.

hbo rycerz siedmiu krolestw kiedy
Rycerz Siedmiu Królestw: kiedy premiera?

Rycerz Siedmiu Królestw – czego się spodziewać?

Serial osadzony jest w świecie wykreowanym przez George’a R.R. Martina. Jego akcja rozpoczyna się około 100 lat przed śmiercią Roberta Baratheona, która otwiera pierwszy sezon serialu „Gra o tron”.

Produkcja opowiada o wędrownym rycerzu Duncanie Wysokim i jego giermku, nazywanym Jajem. Wojownik i chłopiec przeżywają przygody charakterystyczne dla niższego stanu rycerskiego, choć premierowy sezon zabierze nas do początku tej przyjaźni. Konkretnie do momentu, gdy losy Dunka splotą się z możnymi tego świata, co może oznaczać dla niego wszystko, co najgorsze.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
15.01.2026 13:27
Tagi: Gra o tronHBO Max
Najnowsze
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
14:00
Kto będzie złoczyńcą w Avatarze 4? Mocna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-01-13T14:00:05+01:00
13:09
10 lat czekałem na nowy sezon Nocnego recepcjonisty. Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-13T13:09:36+01:00
11:20
Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:20:38+01:00
10:59
Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger
Aktualizacja: 2026-01-13T10:59:33+01:00
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA