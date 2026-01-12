REKLAMA
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron

 Najnowsza produkcja ze świata „Gry o tron” będzie emitowana w kinach. „Rycerz Siedmiu Królestw” trafi na wielki ekran w dniu premiery. Aż mi się łezka w oku zakręciła.

Konrad Chwast
rycerz siedmiu krolestw helios
„Rycerz Siedmiu Królestw” to nowy, zbliżający się wielkimi krokami serial ze świata stworzonego przez George’a R.R. Martina. Historia zabierze nas do Westeros, jakiego nie znamy. To dalej miejsce intryg i walk o władzę, ale tym razem będziemy je obserwować z perspektywy najniższego szczebla drabiny. To coś zupełnie nowego w świecie „Gry o tron”, bo tym razem zobaczymy przygody rycerza i jego wiernego giermka. Tym bardziej cieszę się, że będzie można zobaczyć je w kinie.

Rycerz Siedmiu Królestw w kinach Helios

Sieć kin Helios zaprezentuje premierowy odcinek „Rycerza Siedmiu Królestw” na wielkim ekranie. Seanse odbędą się tego samego dnia, co premiera w HBO Max, czyli 19 stycznia 2026 roku. Sieć kin i HBO Max zapraszają na sale na godzinę 20:00. Pokazy odbędą się zupełnie za darmo. Rządzi zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Aby otrzymać dwa bezpłatne zaproszenia na pokaz, wystarczy zarejestrować się na tej stronie do piątku, 16 stycznia do godziny 11:59, a następnie odebrać bilety w kasie wybranego kina Helios od 17 stycznia od godziny 10:00. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność odbioru zaproszeń.

Gra o tron znów w kinach

Obecność „Rycerza Siedmiu Królestw” w kinach przypomniała mi, jak kilka dobrych lat temu, na wieść o tym, że do kin trafią kolejne odcinki „Gry o tron”, pod kinami tworzyły się kolejki, a widzowie walili drzwiami i oknami. Tylko po to, aby tę epicką sagę obejrzeć w najlepszej możliwej jakości. Ale nie tylko o to przecież chodziło. Bardzo ważne było również, aby ten czas spędzić razem, aby z innymi fanami przeżywać wzloty, upadki i brutalne śmierci lubianych i nienawidzonych bohaterów. Był to wspaniały czas w historii seriali i bardzo bym chciał, aby kiedyś się powtórzył. Czy „Rycerz Siedmiu Królestw” daje na to szansę? Przekonamy się już niebawem.

Konrad Chwast
12.01.2026 12:33
