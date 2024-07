W "Gladiatorze 2" zobaczymy największą scenę akcji w historii całej kariery Ridleya Scotta

Już w listopadzie będziemy mogli zobaczyć film, którego nadejścia jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał - bo przecież „Gladiator 2” wydawał się tytułem zupełnie niepotrzebnym. Nie dość, że „jedynka” była zamkniętą historią, która kończy się śmiercią głównego bohatera, Maximusa, to jeszcze od czasu jej premiery minęło ponad 20 lat. A jednak okazało się, że Ridley Scott ma coś więcej do opowiedzenia w settingu starożytnego Rzymu.



Rzecz jasna, reakcje fanów pierwszego filmu były dość mieszane - niektórzy mają nadzieję, że twórca, który potrafi dowieźć świetny film, ma jeszcze wyczucie do tego typu widowisk i ponownie zaserwuje nam perełkę. Pozostali (prawdopodobnie większość) podtrzymują jednak, że tej świętości nie ma co ruszać, a sequel nie tylko jest absolutnie zbędny, ale też najpewniej okaże się porażką, jak większość najnowszych obrazów legendarnego filmowca (nie da się ukryć: z ostatnich jego czterech produkcji tylko jedną można nazwać w pełni udaną). Co więcej, pierwszy zwiastun tego wysokobudżetowego giganta spotkał się w większości z negatywnym przyjęciem.



Trudno przewidzieć, czy film ostatecznie podbije serca widowni i odniesie komercyjny sukces, czy raczej okaże się piękną, spektakularną katastrofą, ale najnowsza wypowiedź Scotta co najmniej intryguje.