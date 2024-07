"Gliniarz z Beverly Hills": gdzie obejrzeć wszystkie części? Najnowsza wpadła na Netfliksa

W kontynuacji "Gliniarza z Beverly Hills", za kamerą której stanął Tony Scott, Axel Foley powraca do Beverly Hills, aby pomóc miejscowym policjantom w rozwiązaniu serii brutalnych przestępstw - doszło między innymi do zamachu na szefa policji. Niekonwencjonalne metody Foleya po raz kolejny doprowadzają do komicznych sytuacji, a sam detektyw konsekwentnie dąży do tego, by rozprawić się z przestępcami.