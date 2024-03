Uniwersum Godzilli nie skończy się na nowym filmie? Reżyser mówi o trylogii

MonsterVerse wystartowało w 2014 r. wraz z premierą "Godzilli". Potem przyszedł czas na "Konga: Wyspę Czaszki", "Godzillę II: Króla potworów" i "Godzillę vs. Kong". Do dzisiaj dostaliśmy jeszcze animowany serial "Wyspa Czaszki" od Netfliksa i aktorski "Monarch: Dziedzictwo potworów" od Apple TV+. Za chwilę nadejdzie "Godzilla i Kong: Nowe imperium", które powstało tylko dzięki sukcesowi poprzedniego filmu. Szykuje się niezła rozpierducha.



Chociaż Godzilla ewidentnie przeżywa właśnie renesans swojej popularności Warner Bros. Discovery i Legendary Pictures nie ogłosiły jeszcze oficjalnie planów na kontynuację filmów z MonsterVerse. Czekają bowiem na wyniki "Godzilli i Konga: Nowego imperium". Mimo to reżyser, który dał się już poznać jako wielki fan tytułowych kaiju, otwarcie mówi, że planuje do uniwersum jeszcze powrócić.



