Słyszycie? Ryk potworów wzywa was na Netfliksa. Ten serial jest porywający

W "Wyspie Czaszki" Netfliksa stawka jest niska. To prosta opowieść survivalowa, bez fabularnych bomb atomowych pod postacią walki o losy świata, czy nawet starcia cywilizacji z naturą. Zamiast fajerwerków, mamy spuszczenie z tonu, bo bohaterowie nie przybywają na tytułową wyspę, aby wzbogacić się kosztem Konga. To podróżnicy z pasją do eksplorowania świata, zaznaczania nowych punktów na mapach. Podczas jednego z rejsów napotykają jednak kilka niespodzianek. Wyławiają z oceanu nastoletnią Annie, przez co będą musieli zmierzyć się z polującymi na nią najemnikami. W splocie kolejnych wydarzeń ich statek się rozbije i przyjdzie im przemierzać dżunglę, w której nawet kwiatki bywają żarłoczne i niebezpieczne.



Twórca tej piątej odsłony zapoczątkowanego przez "Godzillę" z 2014 roku MonsterVerse szuka tylko pretekstu, aby zachwycić nas fauną i florą świata przedstawionego. Nastoletni Charlie wraz z przyjacielem Mike'iem próbuje odnaleźć ojca wyrzuconego na brzeg gdzieś po drugiej stronie Wyspy Czaszki. Pomaga im w tym Annie, która chociaż kompetencji społecznych nie posiada, to towarzyszy jej przerośnięty pies imieniem... Pies. Okaże się on kluczowym sojusznikiem w tej walce o przetrwanie, a Brian Duffield nie zamierza ich oszczędzać. Zewsząd atakują ich potwory i wystarczy jeden nieostrożny krok, aby spaść do jamy przerośniętych robaków.



