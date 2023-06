Na VOD wjechał świetny dramat, który aż kipi od erotyki. Zrobił go Polak

Po sukcesie "365 dni" polskie kino weszło w fazę dojrzewania. Niczym napalony nastolatek wszędzie zaczęło dostrzegać seksualną podnietę i obrodziło w filmy erotyczne. Ich protoplasta nie był - delikatnie mówiąc - udany, więc i one nie wyglądają najlepiej. Obiecują uniesienia i przełamywanie tabu, a w rzeczywistości - i najlepszym razie - oferują nam ostre rżnięcie. Zapomnijcie o tych wszystkich "Dziewczynach z Dubaju", "Pokusach", czy innych tego typu tytułach i sięgnijcie po "Granice miłości", które posiadają coś, czego one nie posiadają - głębię emocjonalną.



Czesko-polska koprodukcja opowiada o parze, która przeżywa kryzys związku. Aby z nim walczyć Petr i Hana postanawiają otworzyć się na innych partnerów seksualnych. W skrócie: puszczają się na lewo i prawo. Początkowo są tym wyzwoleniem zachwyceni, ale z czasem pojawiają się problemy. To, co miało uratować ich relację, okazuje się wejściem na wojenną ścieżkę, a bezemocjonalny seks, przestaje być bezemocjonalny.



