Grzesznicy: kiedy obejrzymy nowy horror online? Na VOD można go już zamawiać

Takiego szału nikt się nie spodziewał. W ostatnich latach produkcje niebędące remake'ami, spin-offami, sequelami czy prequelami rzadko kiedy stają się hitami. "Grzesznicy" zapowiadali się na kolejną po "Mickey 17" i "The Alto Knights" klapą finansową Warner Bros. A tu zdarzyła się niespodzianka. Wydaje się, jakby widzowie posłuchali pozytywnych opinii krytyków (98 proc. na Rotten Tomatoes) i relatywnie tłumnie wybrali się do kin.



Relatywnie, bo "Grzesznicy" to jednak film dość specyficzny. W pełni autorski, bo stojący za kamerą Ryan Coogler w pięknym stylu opowiada tu historię dwójki braci, którzy w latach 30. wracają po dłuższej nieobecności do rodzinnego miasteczka. Zamierzają otworzyć w nim lokal wyłącznie dla czarnoskórych. Uparcie dążą do spełnienia tego marzenia, ale kiedy tylko im się to udaje, do drzwi ich knajpy pukają wampiry. Tak zaczyna się krwawa rzeź.