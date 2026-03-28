Kiedy wielki finał Hacks? 5. sezon serialu nadchodzi
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Tyczy się to również suto nagradzanego serialu "Hacks", którego finałowy sezon już wkrótce trafi do streamingu. Kiedy dokładnie to nastąpi?
Cztery nagrody Emmy oraz trzy Złote Globy to imponujący dorobek. Mimo tego to zaledwie część nagród dla serialu "Hacks", przyznana wyłącznie Jean Smart za jej główną rolę. Lista wyróżnień jest znacznie dłuższa i niewykluczone, że ponownie się powiększy - lada dzień produkcja ta powróci z piątym, ostatnim sezonem.
Hacks - kiedy premiera 5. sezonu serialu? Jean Smart powraca po raz ostatni
Użytkownicy HBO Max są raczeni fabułą serialu od 2021 roku - to właśnie wtedy stworzone przez Lucię Aniello, Paula W. Downsa oraz Jen Statsky "Hacks" zadebiutowało w streamingu. Wówczas duet doświadczonej aktorki Jean Smart ("Fargo", "Mare of Easttown") i stand-uperki Hannah Einbinder rozpoczął swoje tour de force, co przełożyło się na worek nagród dla Smart, druga zaś w ubiegłym roku zdobyła swoją pierwszą nominację do Emmy. Można powiedzieć, że od samego początku nie było większego wytchnienia - poza przestrzenią między drugim a trzecim sezonem, każdy trafiał do oferty platformy wiosną co roku. Jak będzie to wyglądać w przypadku wielkiego finału?
Fani serialu na szczęście nie muszą czekać długo na ostatnie spotkanie ze swoimi ulubionymi bohaterami. Nowy sezon "Hacks" rozpocznie się równo rok po poprzednim - 10 kwietnia 2026 roku, a zatem za mniej niż miesiąc. Finałowa odsłona będzie liczyć dziesięć odcinków wypuszczanych co tydzień od powyższej daty z pewnym urozmaiceniem: odcinki 4. i 5. trafią naraz do streamingu 1 maja, zaś odcinki 6. i 7. - 8 maja.
Oto opis finałowego sezonu "Hacks":
W obliczu błędnych i niepochlebnych doniesień o jej śmierci, Deborah Vance (Jean Smart) i Ava (Hannah Einbinder) wracają do Las Vegas, bardziej zdeterminowane niż kiedykolwiek, by kontynuować karierę Deborah jako komiczki.
Hacks - obsada 5. sezonu
- Jean Smart
- Hannah Einbinder
- Paul W. Downs
- Megan Stalter
- Carl Clemons-Hopkins
- Mark Indelicato
- Rose Abdoo
- Christopher Briney
- Robby Hoffman
- Tony Goldwyn
- Kaitlin Olson
- Christopher McDonald
- Jane Adams
- Lauren Weedman
- Poppy Liu
- Johnny Sibilly
- Luenell
- Angela E. Gibbs
- Caitlin Reilly
