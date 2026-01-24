REKLAMA
Czy Hamnet jest oparty na faktach? Sprawdzamy

Od kilku dni w kinach w pełni dozwolone jest zachwycanie się i wzruszanie - to właśnie te emocje są najczęściej wymieniane przez osoby, które widziały już "Hamneta". Sprawdzamy, ile w filmie jest prawdy, ile zaś fikcji.

Adam Kudyba
hamnet film prawda falsz
Chloe Zhao na poziomie ilościowym nie ma imponującej kariery. Co innego jakość - nie licząc mizernie ocenianych "Eternals", dwa ostatnie projekty Chinki to istna żyła złota. "Nomadland" z 2020 roku zdobył 3 Oscary (w tym za reżyserię i dla odtwórczyni głównej roli, Frances McDormand), a wiele wskazuje na to, że mający właśnie premierę "Hamnet", może przynieść ich więcej. W związku z narastającym szumem wokół tej produkcji postanowiliśmy sprawdzić, w jakim stopniu film z udziałem Jessie Buckley i Paula Mescala bazuje na prawdziwych wydarzeniach, a w jakim jest wytworem fikcji.

Ile faktów, ile fikcji w Hamnecie? Sprawdzamy film Chloe Zhao

Na jakim materiale źródłowym bazuje "Hamnet"?

Warto przeciąć wątpliwości na samym wstępie: "Hamnet" nie jest typowym, biograficznym filmem, który bezpośrednio, szczegółowo, w lustrzany sposób jest odbiciem życia Szekspirów. Materiałem, który zaadaptowała do swojego filmu Zhao, jest "Hamnet" - wydana w 2020 roku powieść autorstwa Maggie O’Farrell, która opowiada o mierzeniu się z żałobą po śmierci Hamneta, syna Agnes i Williama. Autorka zdecydowała się przybliżyć losy kobiety, która - ciężko się z tym kłócić - w dyskursie wokół nazwiska Szekspir często była pomijana. O’Farrell jest również autorką scenariusza do filmu.

Czy Agnes naprawdę była żoną Williama Szekspira?

Choć główna bohaterka "Hamneta" niewątpliwie jest żoną Williama Szekspira, znający historię wiedzą, że w rzeczywistości nazywała się ona Anne Hathaway. Imię, które słyszymy w filmie, nie wzięło się jednak znikąd - w testamencie ojca jest wymieniona właśnie jest jako Agnes. Prawdopodobnie to jeden z czynników, który skłonił twórców filmu do tego, by zmienić imię głównej bohaterki. Zarówno w dokumentach, jak i zgodnie z powszechnym uznaniem, określana jest jako Anne Hathaway.

Czy "Hamlet" jest rzeczywiście zainspirowany śmiercią syna Szekspirów?

"Hamlet" to jedno z najważniejszych dzieł światowej sztuki, teatralna tragedia napisana przez Williama Szekspira napisana na przełomie XVI i XVII wieku. Nieraz był przenoszony na wielki ekran: w tytułową rolę wcielali się Mel Gibson, Ethan Hawke, Kenneth Branagh oraz David Tennant. Choć śmierć Hamneta i powstałe wskutek tego trauma czy żałoba niewątpliwie były impulsem do procesu tworzenia, a imię głównego bohatera sztuki zdaje się tylko to potwierdzać, to ciężko ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że "Hamlet" jest efektem tego, konkretnego, tragicznego wydarzenia. Choć istnieją niepozbawione logiki teorie o związkach pomiędzy sztuką a śmiercią chłopca, nie ma jasnych, twardych, bezwzględnych dowodów, które by je potwierdzały. David Scott Kastan, wybitny badacz twórczości Szekspira, na łamach BBC stwierdził, że "związki między wydarzeniem, które miało miejsce, a sztuką Szekspira, to tylko spekulacje, jakkolwiek intrygujące”.

Ile dzieci mieli Szekspirowie?

W "Hamnecie" możemy zobaczyć, że Agnes (Jessie Buckley) i William (Paul Mescal) mają trójkę dzieci: najstarszą Susanne i młodsze rodzeństwo, bliźniaki Hamneta oraz Judith. Wcielają się w nich kolejno Bodhi Rae Breathnach, Jacobi Jupe i Olivia Lynes. Na tym poziomie twórczynie nie pokusiły się o fikcję literacką: tak samo jak w filmie, tak i w rzeczywistości Szekspirowie mieli trójkę dzieci o wymienionych imieniach. Anne (w filmie przedstawiona jako Agnes) była już w ciąży z Susanne, gdy brała ślub z Williamem.

Czy Agnes naprawdę miała "szczególne zdolności"?

"Hamnet", tak jak i materiał źródłowy w postaci powieści o tym samym tytule, przedstawia główną bohaterkę, Agnes jako postać o szczególnej, niemal mistycznej więzi z naturą i otoczeniem, zielarka uznawana wręcz za czarownicę. Nie ma jednak żadnych dowodów ani nawet historycznych sugestii, że będąca żoną Williama Szekspira kobieta rzeczywiście miała zbliżone skłonności do tych, które widać w filmie. Wszystko wskazuje zatem, że Chloe Zhao i Maggie O’Farrell zapewne zdecydowały się, by wprowadzić ten element do opowiadanej przez nie historii i nieco w niej "zamieszać".

"Hamnet" od 23 stycznia w kinach.

24.01.2026 17:58
Tagi: Chloe ZhaoWilliam Szekspir
