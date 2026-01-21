Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił

Ładowanie...

Andy Muschietti to reżyser, który w kinie grozy siedzi długo. Jego debiutem była "Mama" z 2013 roku - sprawdził się na tyle dobrze, że zaangażowano go do stworzenia dwóch filmów z serii "To", adaptujących powieść Stephena Kinga. Tak się stało, a choć sequel jest oceniany słabiej niż "jedynka", to argentyński twórca wyrobił sobie opinię gościa, który w kingowskim świecie czuje się dobrze. Na tyle dobrze, że w ubiegłym roku wrócił do tego uniwersum, gdy wraz z Barbarą Muschietti i Jasonem Fuchsem stworzyli serialowy prequel stworzonych wcześniej filmów, zatytułowany "To: Witajcie w Derry". Jak się okazuje, duet Muschiettich ma ciekawy plan na to, jak ponownie zainteresować widzów marką.

REKLAMA

Andy Muschietti znów pracuje nad filmem z serii To. Ma wielkie plany

Od dawna wiadomo, że kolejne sezony "Witajcie w Derry" są przewidziane, ale powrót na wielki ekran to coś, o czym się mówiło zbyt mało, by traktować tę opcję z dużym przekonaniem. Tym razem okazuje się jednak, że twórcy mają to w planach, jednak forma może zaskoczyć wielu - nie chodzi bowiem o trzecią część, bezpośrednio kontynuującą wydarzenia z filmu z 2019 roku.

Jak informuje The Direct, Andy i Barbara Muschietti ogłosili, że planują wypuścić tzw. supercut (superwersję) spod znaku "To". Na czym miałoby to polegać? Twórcy chcą wydać połączoną wersję "To" oraz "To - Rozdziału drugiego", która miałaby zawierać dodatkowe, nienakręcone jeszcze sceny. Jest to podobny zabieg, o którym zrobiło się głośno w kontekście "Kill Billa" - do Polski wkrótce trafi bowiem dyptyk obu części, złożony w jeden, zatytułowany "The Whole Bloody Affair", film (pisaliśmy o tym tutaj). Póki co nie jest jasne, czy oraz którzy aktorzy z filmów z serii "To" powinni w takiej sytuacji powrócić, by nakręcić te sceny, ale jedno jest pewne - Andy Muschietti nie chce żegnać się ze światem stworzonym przez Kinga.

Skoro o nim mowa, warto zauważyć, że projekt ma błogosławieństwo legendarnego pisarza - Stephen Kinga ma być żywo zainteresowany, a według Barbary Muschietti, dopytuje nawet jak idą prace nad "supercutem". Andy Muschietti wyjawił, jak może on wyglądać:

To wspaniałe, bo połączenie tych dwóch filmów w jedną całość fabularną to spełnienie marzeń. Prawdopodobnie będzie miała inną strukturę i będzie zawierała dodatkowe sceny. Muszę jeszcze nakręcić niektóre z nich...bo stanowią one łącznik między elementami historii.

Mamy zatem całkiem sporą "paczkę" - nie dość, że twórcy planują jeszcze dwa sezony serialu "Witajcie w Derry", to jeszcze możemy się spodziewać jednej, wielkiej superwersji filmu "To". Cytując klasyka, zostałem kupiony niczym paczka żelków.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 21.01.2026 12:07

Ładowanie...