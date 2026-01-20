Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego

Ładowanie...

"Greenladn" to film katastroficzny z 2020 roku. Gerard Butler wciela się w nim w wybitnego inżyniera, który wraz z rodziną znajduje się w grupie wybrańców. Otóż w obliczu katastrofy - zderzenia komety z Ziemią - John Gritty i jego najbliżsi mogą schronić się w bunkrze na odludziu. Droga do niego nie jest jednak łatwa. Kawałki komety już niszczą miasta, ludzkość pogrąża się w chaosie, a służby dawno już utraciły kontrolę nad sytuacją. Dostajemy więc spktakularne widowisko w gwiazdorskiej obsadzie.



I to jest właśnie jeden z powodów, dla których "Greenland" cieszy się obecnie zainteresowaniem użytkowników Prime Video. W końcu uwielbiają Gerarda Butlera. Ostatnio dali temu wyraz. Namiętnie oglądali przecież obie części "Skoku stulecia" z aktorem w roli głównej. Jego blask przyciągnął ich też do filmu katastroficznego. Ale żeby po niego sięgnąć nakłoniło ich oczywiście coś jeszcze.

Greenland - film katastroficzny na Prime Video

"Greenland" wpłynęło właśnie do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju, również dlatego że polscy widzowie zamierzają wybrać się do kina. Na co? Przed chwilą na wielkie ekrany weszła druga część filmu katastroficznego z Gerardem Butlerem. Po sześciu latach przerwy uwielbiany aktor wraca w nim do roli genialnego inżyniera, żeby tym razem - już po pokazanym w jedynce kataklizmie - wraz z rodziną odnaleźć bezpieczne schronienie. Znowu nie jest to dla niego łatwe zadanie.

To jest bardzo prosta zależność: przed seansem dwójki warto przecież zapoznać się z lub przypomnieć sobie jedynkę. Dlatego właśnie "Greenland" zajmuje aktualnie piąte miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Użytkownicy platformy Amazona oglądają je na potęgę, a potem wybierają się do kina na sequel. I oby rzeczywiście tak było, bo czekać na jego premierę online na razie nie ma co.

Greenland 2 - kiedy premiera na Prime Video?

"Greenland 2" weszło na ekrany polskich kin dosłownie przed chwilą, 16 stycznia. Szybko więc na platformach VOD się nie pojawi. Nawet kiedy to się stanie, będzie początkowo dostępne za dodatkową opłatą. Dopiero potem trafi do streamingu. Kiedy więc użytkownicy Prime Video mogą się spodziewać, że obejrzą sobie obie części na platformie Amazona w ramach opłacanej subskrypcji? Na ten moment to pytanie pozostaje otwarte.

Rafał Christ 20.01.2026 21:21

