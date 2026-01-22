Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Na tę premierę w VOD z pewnością czekało mnóstwo widzów. "Zwierzogród 2", czyli najgorętsza animacja minionego roku, która zyskała tytuł najbardziej dochodowego filmu animowanego wszech czasów, w końcu będzie dostępna online. Kiedy premiera?
Historia pisze się na naszych oczach. Przyczyniła się do tego premiera filmu animowanego "Zwierzogród 2", która zadebiutowała na wielkich ekranach niemal dekadę po pierwszej części i trzeba przyznać, że nieźle namieszała. Po pierwsze i najważniejsze - wiadomo już, że sequel stał się najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii Hollywood, detronizując tym samym inny hit Disneya, "W głowie się nie mieści 2". Produkcja w reżyserii Jareda Busha i Byrona Howarda, która zarobiła w sumie 1,7 mld dol. na całym świecie, stała się jednocześnie dziewiątym najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów.
Ten kamień milowy, którego jesteśmy świadkami, z pewnością będzie miał swoje odzwierciedlenie w VOD, bo na premierę "Zwierzogrodu 2" online z pewnością czeka sporo osób. Na szczęście pojawiła się już informacja na temat daty debiutu animacji i tak się składa, że to już za kilka dni.
Zwierzogród 2 - kiedy premiera online? Jest data
"Zwierzogród 2" zadebiutuje w serwisie Canal+ 27 stycznia. Serwis poinformował o tym przy okazji opublikowania artykułu z zapowiedziami na styczeń. Oznacza to, że animacja trafi do VOD zaledwie 2 miesiące po kinowej premierze. Sequel "Zwierzogrodu" najpewniej będzie jednak dostępny w ramach zakupu lub wypożyczenia - bez dodatkowych opłat będzie go można obejrzeć, gdy trafi do serwisu Disney+, jednak na ten moment data premiery nie jest znana.
"Zwierzogród 2" to kontynuacja uwielbianej animacji Disneya, która ponownie skupia się na przygodach detektywów Judy Hops (Ginnifer Goodwin) i Nicka Bajera (Jason Bateman). Bohaterowie depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który doprowadza do tego, że w mieście ssaków wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Policjanci podejmują się rozwiązania tej sprawy, buszując po nieznanych im dzielnicach, jednak mrok, który tam zastaną, wystawi na próbę ich partnerski układ.
W polskiej wersji językowej w rolę głosową Judy Hops wciela się Julia Kamińska, z kolei Nicka Bajera dubbinguje Piotr Domagała.
