Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online

Na tę premierę w VOD z pewnością czekało mnóstwo widzów. "Zwierzogród 2", czyli najgorętsza animacja minionego roku, która zyskała tytuł najbardziej dochodowego filmu animowanego wszech czasów, w końcu będzie dostępna online. Kiedy premiera?

Anna Bortniak
zwierzogrod 2 premiera online vod canal plus
Historia pisze się na naszych oczach. Przyczyniła się do tego premiera filmu animowanego "Zwierzogród 2", która zadebiutowała na wielkich ekranach niemal dekadę po pierwszej części i trzeba przyznać, że nieźle namieszała. Po pierwsze i najważniejsze - wiadomo już, że sequel stał się najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii Hollywood, detronizując tym samym inny hit Disneya, "W głowie się nie mieści 2". Produkcja w reżyserii Jareda Busha i Byrona Howarda, która zarobiła w sumie 1,7 mld dol. na całym świecie, stała się jednocześnie dziewiątym najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów.

Ten kamień milowy, którego jesteśmy świadkami, z pewnością będzie miał swoje odzwierciedlenie w VOD, bo na premierę "Zwierzogrodu 2" online z pewnością czeka sporo osób. Na szczęście pojawiła się już informacja na temat daty debiutu animacji i tak się składa, że to już za kilka dni.

Zwierzogród 2 - kiedy premiera online? Jest data

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

"Zwierzogród 2" zadebiutuje w serwisie Canal+ 27 stycznia. Serwis poinformował o tym przy okazji opublikowania artykułu z zapowiedziami na styczeń. Oznacza to, że animacja trafi do VOD zaledwie 2 miesiące po kinowej premierze. Sequel "Zwierzogrodu" najpewniej będzie jednak dostępny w ramach zakupu lub wypożyczenia - bez dodatkowych opłat będzie go można obejrzeć, gdy trafi do serwisu Disney+, jednak na ten moment data premiery nie jest znana.

"Zwierzogród 2" to kontynuacja uwielbianej animacji Disneya, która ponownie skupia się na przygodach detektywów Judy Hops (Ginnifer Goodwin) i Nicka Bajera (Jason Bateman). Bohaterowie depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który doprowadza do tego, że w mieście ssaków wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Policjanci podejmują się rozwiązania tej sprawy, buszując po nieznanych im dzielnicach, jednak mrok, który tam zastaną, wystawi na próbę ich partnerski układ.

W polskiej wersji językowej w rolę głosową Judy Hops wciela się Julia Kamińska, z kolei Nicka Bajera dubbinguje Piotr Domagała.

22.01.2026 10:27
