Kiedy premiera serialu o Harrym Potterze? Kamień Filozoficzny zapowiedziany

Ostatnie miesiące upływały pod znakiem ujawniania kolejnych członków obsady serialu bazującego na książkach J.K. Rowling. Fandom Harry'ego Pottera jest bardzo liczny, w związku z czym niektóre wybory obsadowe były chwalone, inne hejtowane. Sam nie jestem jakimś wielkim fanem koncepcji, którą zdecydowało się przełożyć na mały ekran HBO Max, ale podobnie jak spora część odbiorców, czekam, by poznać efekty prac twórców nowego serialu.

Co zobaczymy w 1. sezonie serialu o Harrym Potterze? Oto fabuła

Pierwsza odsłona, co oczywiste, zaadaptuje "Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny" - będziemy mogli zatem zobaczyć, jak Harry (Dominic McLaughlin) próbował przetrwać w domu wujostwa Dursleyów (Daniel Rigby i Bel Powley), by ostatecznie za pomocą Hagrida (Nick Frost) znaleźć się w Szkole Magii i Czarodziejstwa, gdzie pozna swoich przyjaciół - Rona Weasleya (Alastair Stout) i Hermionę Granger (Arabella Stanton). Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun 1. sezonu serialu HBO Max:

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - kiedy premiera?

Wiadomość o tym, że HBO Max planuje serial o Harrym Potterze, wyszła na światło dzienne już dawno temu. Prace trwały, obsadę skompletowano i oto mamy serial. W trakcie ogłaszania prac nad tą produkcją, stwierdzono, że planowany jest cykl na zasadzie "jedna książka - jeden sezon". Skoro już twórcy zdecydowali się wziąć akurat za tę część historii, to jest to całkiem logiczne posunięcie - w filmach nie wybrzmiało (i nie mogło) wszystko, co zawarte jest w książkach. Serial jest pod tym względem znacznie pojemniejszą formą, by to pokazać.

Pytanie zatem brzmi następująco: kiedy twórcy pokażą nam, co przygotowali? W ostatnich miesiącach data premiery "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" była przedmiotem żywych dyskusji, mówiło się o przyszłym roku. Na szczęście jednak HBO Max zorganizuje nam powrót do Hogwartu nieco wcześniej - premiera 1. sezonu serialu jest zaplanowana na Boże Narodzenie 2026, a zatem za 9 miesięcy.

Nie jest póki co jasne, w jakim formacie - czy odcinki będą wypuszczane pojedynczo w cotygodniowym cyklu, czy może wszystkie trafią do serwisu naraz. Informacje na ten temat najpewniej będą ujawniane w kolejnych miesiącach.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu

Twórcami serialu są showrunnerka Francesca Gardiner ("Sukcesja", "Mroczne materie", "The Rook") oraz reżyser Mark Mylod ("Menu", "Sukcesja", "The Last of Us"). Poniżej znajdziecie pełną listę obsady serialu o Harrym Potterze:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Adam Kudyba 26.03.2026 19:02

