Kiedy premiera serialu o Harrym Potterze? Kamień Filozoficzny zapowiedziany
Wielu czekało na ten moment. Zapowiedź pierwszego sezonu serialu o Harrym Potterze wczoraj ujrzała światło dzienne. Wkrótce przekonamy się, czy reanimacja historii słynnego młodego czarodzieja się udała. Sprawdzamy, kiedy dojdzie do premiery przyszłego hitu HBO Max.
Ostatnie miesiące upływały pod znakiem ujawniania kolejnych członków obsady serialu bazującego na książkach J.K. Rowling. Fandom Harry'ego Pottera jest bardzo liczny, w związku z czym niektóre wybory obsadowe były chwalone, inne hejtowane. Sam nie jestem jakimś wielkim fanem koncepcji, którą zdecydowało się przełożyć na mały ekran HBO Max, ale podobnie jak spora część odbiorców, czekam, by poznać efekty prac twórców nowego serialu.
Co zobaczymy w 1. sezonie serialu o Harrym Potterze? Oto fabuła
Pierwsza odsłona, co oczywiste, zaadaptuje "Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny" - będziemy mogli zatem zobaczyć, jak Harry (Dominic McLaughlin) próbował przetrwać w domu wujostwa Dursleyów (Daniel Rigby i Bel Powley), by ostatecznie za pomocą Hagrida (Nick Frost) znaleźć się w Szkole Magii i Czarodziejstwa, gdzie pozna swoich przyjaciół - Rona Weasleya (Alastair Stout) i Hermionę Granger (Arabella Stanton). Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun 1. sezonu serialu HBO Max:
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - kiedy premiera?
Wiadomość o tym, że HBO Max planuje serial o Harrym Potterze, wyszła na światło dzienne już dawno temu. Prace trwały, obsadę skompletowano i oto mamy serial. W trakcie ogłaszania prac nad tą produkcją, stwierdzono, że planowany jest cykl na zasadzie "jedna książka - jeden sezon". Skoro już twórcy zdecydowali się wziąć akurat za tę część historii, to jest to całkiem logiczne posunięcie - w filmach nie wybrzmiało (i nie mogło) wszystko, co zawarte jest w książkach. Serial jest pod tym względem znacznie pojemniejszą formą, by to pokazać.
Pytanie zatem brzmi następująco: kiedy twórcy pokażą nam, co przygotowali? W ostatnich miesiącach data premiery "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" była przedmiotem żywych dyskusji, mówiło się o przyszłym roku. Na szczęście jednak HBO Max zorganizuje nam powrót do Hogwartu nieco wcześniej - premiera 1. sezonu serialu jest zaplanowana na Boże Narodzenie 2026, a zatem za 9 miesięcy.
Nie jest póki co jasne, w jakim formacie - czy odcinki będą wypuszczane pojedynczo w cotygodniowym cyklu, czy może wszystkie trafią do serwisu naraz. Informacje na ten temat najpewniej będą ujawniane w kolejnych miesiącach.
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu
Twórcami serialu są showrunnerka Francesca Gardiner ("Sukcesja", "Mroczne materie", "The Rook") oraz reżyser Mark Mylod ("Menu", "Sukcesja", "The Last of Us"). Poniżej znajdziecie pełną listę obsady serialu o Harrym Potterze:
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
- Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
