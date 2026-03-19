Nowy Dumbledore chciał odejść z Harry’ego Pottera. Wszystko przez Rowling

„Harry Potter” konsekwentnie kompletuje obsadę, praca na planie wre, a długofalowy plan adaptacji kultowej serii powieści zaczyna nabierać wyraźnych kształtów. Dla Johna Lithgowa wejście w rolę Albusa Dumbledore’a okazało się jednak obciążone czymś znacznie większym niż tylko przejęcie ikonicznej postaci po innych wielkich, nieżyjących już aktorach. Artysta przyznał, że poważnie rozważał rezygnację z udziału w serialu.



Powód? Kontrowersje wokół J.K. Rowling.

Harry Potter: John Lightow chciał odejść z serialu

W rozmowie z „The New York Times” Lithgow przyznał, że musiał pogodzić się z tym, iż kwestia poglądów Rowling będzie mu towarzyszyć na każdym etapie projektu:

W każdym wywiadzie, jakiego udzielę do końca moich dni, ten temat będzie powracał.

Mimo to Lithgow podkreślił, że zgoda na udział w serialu HBO nie powinna być interpretowana jako poparcie dla poglądów Rowling. Zwrócił raczej uwagę na samą historię, która jego zdaniem stoi w fundamentalnej opozycji do nietolerancji.

Harry Potter wyraźnie stoi po stronie dobra, jest przeciwko nietolerancji i uprzedzeniom.

Aktor zaznaczył również, że traktuje tę kwestię bardzo poważnie i że ten temt realnie go obciąża. Wyjaśnił przy okazji, dlaczego rozdźwięk między publicznymi wypowiedziami Rowling a przesłaniem Harry’ego Pottera jest dla niego tak problematyczny:

„Podchodzę do tego tematu niezwykle poważnie. J.K. Rowling stworzyła niesamowity kanon literatury dla młodych ludzi, który przeniknął do społecznej świadomości. Młodsi i starsi kochają Harry’ego Pottera i te historie. One w ogromnym stopniu opowiadają o akceptacji. O walce dobra ze złem. O życzliwości przeciwstawionej okrucieństwu. To coś głęboko odczuwanego. Uważam całą te sytuację za niewytłumaczalną i ironiczną.



Zasmuca mnie, gdy ludzie wyrażają zdecydowaną niechęć względem tego, bym mia z tym projektem cokolwiek wspólnego. A przecież w kanonie Pottera nie widać żadnych śladów transfobicznych postaw. To opowieść o życzliwości i akceptacji. A Dumbledore to piękna rola.”

Nic tylko przyklasnąć.

Harry Potter: obsada

Obok Lithgowa w roli Dumbledore’a w serialu występują: Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell oraz Paul Whitehouse jako Argus Filch. Główne trio tworzą Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Pojawią się też Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Johnny Flynn jako Luciusz Malfoy, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Bertie Carvel jako Korneliusz Knot oraz Warwick Davis raz jeszcze jako Filius Flitwick.



Michał Jarecki 19.03.2026 15:23

