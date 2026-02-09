Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?

Ładowanie...

Trwają zdjęcia do nowego serialu "Harry Potter" spod szyldu HBO. Rozpoczęły się one w połowie lipca 2025 roku w Warner Bros. Studios Leavesden w Hertfordshire w Anglii, czyli tam, gdzie ćwierć wieku. temu powstawały oryginalne filmy. Na ten moment w trakcie realizacji jest 1. sezon produkcji, który będzie oparty o powieść J.K. Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a kolejne odsłony skupią się na następnych częściach kultowej serii. Oznacza to, że z każdym kolejnym sezonem, a ma być ich w sumie 7, w obsadzie będą zachodzić drobne zmiany.

Nastąpi to z pewnością w przypadku roli nauczyciela Obrony przed czarną magią. Stanowisko to cieszyło się w Hogwarcie złą sławą, ponieważ każdy czarodziej po roku pakował swoje kufry i odchodził z pracy. Wśród nich znajdował się również Remus Lupin, grany przez Davida Thewlisa. Aktor pojawił się nie tylko w roli profesora, ale również członka Zakonu Feniksa, aż w końcu swojego rodzaju opiekuna i przyjaciela Harry'ego Pottera. Obecny od "Więźnia Azkabanu" Lupin był jednym z najważniejszych bohaterów serii, który walczył o Hogwart do końca. Czy jego odtwórca wróci do swojej roli sprzed lat w ramach serialu HBO?

David Thewlis ujawnił, czy wróci do roli profesora Lupina w serialu Harry Potter

Podczas wywiadu przy okazji premiery serialu "Spryciarz" na Disney+, gdzie Thewlis gra wraz z Thomasem Brodie-Sangsterem, aktor został zapytany o to, czy chciałby wrócić do serialu w roli Lupina, czy może chętnie wcieliłby się w jakiegoś innego bohatera. Odpowiedział następująco:

Myślę, że byłbym za stary, by grać teraz mojego oryginalnego bohatera. Nie chciałbym wracać, ponieważ miałem już tego dość. I szczerze mówiąc, już mam dosyć wypowiadania się na ten temat.

Thewlis nie wróci zatem do obsady serialu "Harry Potter", jednak wiadomo, że na ekranie pojawi się inny aktor, który powtórzy swoją rolę sprzed lat. Jest nim Warwick Davis, który w oryginalnej serii filmów portretował profesora Flitwicka oraz Gryfka. W 1. sezonie produkcji odcinkowej w profesora Obrony przed czarną magią, czyli Quirinusa Quirrella wcieli się Luke Thallon.

W rolach głównych wystąpią Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastair Stout (Ron Weasley). W obsadzie znaleźli się również:

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Quirinus Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - Pomona Sprout

Richard Durden - Cuthbert Binns

Bríd Brennan - Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Premiera serialu "Harry Potter" zaplanowana jest na początek 2027 roku.

Anna Bortniak 09.02.2026 13:42

