Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
David Thewlis, odtwórca roli Remusa Lupina, wypowiedział się na temat powrotu do uniwersum "Harry'ego Pottera". Aktor ujawnił, czy rozważa powrót do świata magii nie tylko jako profesor Obrony przed czarną magią, ale być może jako inny bohater.
Trwają zdjęcia do nowego serialu "Harry Potter" spod szyldu HBO. Rozpoczęły się one w połowie lipca 2025 roku w Warner Bros. Studios Leavesden w Hertfordshire w Anglii, czyli tam, gdzie ćwierć wieku. temu powstawały oryginalne filmy. Na ten moment w trakcie realizacji jest 1. sezon produkcji, który będzie oparty o powieść J.K. Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a kolejne odsłony skupią się na następnych częściach kultowej serii. Oznacza to, że z każdym kolejnym sezonem, a ma być ich w sumie 7, w obsadzie będą zachodzić drobne zmiany.
Nastąpi to z pewnością w przypadku roli nauczyciela Obrony przed czarną magią. Stanowisko to cieszyło się w Hogwarcie złą sławą, ponieważ każdy czarodziej po roku pakował swoje kufry i odchodził z pracy. Wśród nich znajdował się również Remus Lupin, grany przez Davida Thewlisa. Aktor pojawił się nie tylko w roli profesora, ale również członka Zakonu Feniksa, aż w końcu swojego rodzaju opiekuna i przyjaciela Harry'ego Pottera. Obecny od "Więźnia Azkabanu" Lupin był jednym z najważniejszych bohaterów serii, który walczył o Hogwart do końca. Czy jego odtwórca wróci do swojej roli sprzed lat w ramach serialu HBO?
David Thewlis ujawnił, czy wróci do roli profesora Lupina w serialu Harry Potter
Podczas wywiadu przy okazji premiery serialu "Spryciarz" na Disney+, gdzie Thewlis gra wraz z Thomasem Brodie-Sangsterem, aktor został zapytany o to, czy chciałby wrócić do serialu w roli Lupina, czy może chętnie wcieliłby się w jakiegoś innego bohatera. Odpowiedział następująco:
Myślę, że byłbym za stary, by grać teraz mojego oryginalnego bohatera. Nie chciałbym wracać, ponieważ miałem już tego dość. I szczerze mówiąc, już mam dosyć wypowiadania się na ten temat.
Thewlis nie wróci zatem do obsady serialu "Harry Potter", jednak wiadomo, że na ekranie pojawi się inny aktor, który powtórzy swoją rolę sprzed lat. Jest nim Warwick Davis, który w oryginalnej serii filmów portretował profesora Flitwicka oraz Gryfka. W 1. sezonie produkcji odcinkowej w profesora Obrony przed czarną magią, czyli Quirinusa Quirrella wcieli się Luke Thallon.
W rolach głównych wystąpią Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastair Stout (Ron Weasley). W obsadzie znaleźli się również:
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Quirinus Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - Pomona Sprout
- Richard Durden - Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
Premiera serialu "Harry Potter" zaplanowana jest na początek 2027 roku.
