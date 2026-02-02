Serialowy Dumbledore nie kryje żalu. Nalegano, by zrezygnował z Pottera

Ładowanie...

John Lithgow ma na swoim koncie wiele ról w głośnych produkcjach. "Geneza planety małp", "Interstellar", "40 lat minęło", "Księgowy" - to tylko skrawek jego dorobku. Niektórzy znają go jako ojca Barneya z "Jak poznałem waszą matkę", kolejni jako Artura Mitchella, nemesis kultowego Dextera (za tę rolę trafił do niego Złoty Glob), ostatnio zaś zapisał się w pamięci bardzo ciekawą rolą w "Konklawe", gdzie wcielił się w pragnącego władzy kardynała Tremblaya. Teraz ma gigantyczną szansę, by jeszcze mocniej zapaść w pamięć światowej publiczności - kilka miesięcy temu oficjalnie ogłoszono go jako odtwórcę roli Albusa Dumbledore'a w serialu o Harrym Potterze, który w przyszłym roku trafi na HBO Max.

John Lithgow zabiera głos na temat roli Dumbledore'a

Lithgow gościł na Rotterdam Film Festival - odbywał się tam powiem pokaz jego najnowszego filmu, w którym zagrał wraz z Olivią Colman, zatytułowanego "Jimpa". Jednym z tematów, który pojawił się w trakcie dyskusji, był rzecz jasna temat jego udziału w serialu o Potterze. Sam projekt wywołuje wiele emocji - nie tylko ze względu na dość krótką przerwę pomiędzy filmami a serialami, ale przede wszystkim przez J.K. Rowling - autorkę literackiego oryginału, producentkę wykonawczą serialu, słynącą ze swoich transfobicznych poglądów.

Lithgow został zapytany na ten temat przez jednego z widzów o to. Odpowiedział:

Traktuję ten temat niezwykle poważnie. Stworzyła niesamowity kanon dla młodych ludzi, który wdarł się do świadomości społeczeństwa. Chodzi o walkę dobra ze złem, dobroci z okrucieństwem. Uważam jej poglądy za ironiczne i niewytłumaczalne. Nigdy jej nie spotkałem, w ogóle nie jest zaangażowana w tę produkcję. Ale ludzie, którzy są zaangażowani, są niezwykli.

Dodał, że szum wokół jego udziału w serialu odbił się na nim negatywnie, jednak zdecydował się go odeprzeć i nie odchodzić z projektu:

To była trudna decyzja. Czułem się nieswojo i nieszczęśliwie, że ludzie nalegali, bym zrezygnował z pracy. Postanowiłem tego nie robić.

Następnie zażartował, że właśnie skończył 80 lat i podpisał kontrakt na osiem lat gry Dumbledore'a, więc "ma na piśmie, że dożyje 88 lat". Variety podało, że jeden z widzów wyraził rozczarowanie słowami aktora i w geście protestu opuścił salę, zaś sam temat serialu o Potterze zdominował spotkanie z Lithgowem.

Nie powinno to być wielkim zaskoczeniem - produkcja ta od początku polaryzuje publiczność z całego świata. Biorąc pod uwagę to, że Rowling jest zaangażowana w serial, powyższe słowa amerykańskiego aktora mogą zostać odebrane jako pewna ucieczka od emocji wokół pisarki. Równocześnie jednak nie ulega wątpliwości, że taka rola jak Albus Dumbledore to wielkie, popkulturowe wyzwanie, która, powierzona we właściwe ręce, może przejść do historii. Osobiście jestem pewien, że Lithgow ją uniesie.

Premiera 1. sezonu serialu o Harrym Potterze jest zaplanowana na początek 2027 roku.

Adam Kudyba 02.02.2026 09:39

