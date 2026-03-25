Tak wygląda serial Harry Potter. I to jest konkret
Zadebiutował pierwszy zwiastun serialu "Harry Potter". Długo wyczekiwana produkcja zadebiutuje w serwisie HBO Max na początku przyszłego roku, ale twórcy już teraz uchylili rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego tytułu. Oto pierwsze spojrzenie na serialową adaptację powieści J.K. Rowling.
Serial "Harry Potter" dostawał do tej pory większe lub mniejsze aktualizacje. Najbardziej elektryzującymi były te, które ujawniły członków obsady (wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w Lorda Voldemorta), a także te dotyczące daty premiery. Nieco ponad miesiąc temu Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max, wspomniał, że według planu 1. sezon serialu, który jest adaptacją 1. tomu serii, czyli "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", ma zadebiutować na początku 2027 roku.
Tymczasem dziś, po kilku miesiącach zdjęć, które rozpoczęły się w połowie lipca ubiegłego roku, w końcu pojawiło się pierwsze konkretne spojrzenie na serial. HBO opublikowało zapowiedź, na którą od wczoraj czekali fani kultowej franczyzy. Tak wygląda serial "Harry Potter".
Zwiastun serialu Harry Potter od HBO Max już jest
Na ten moment fani czekali od samego rana. W serwisie X zaczęły nawet trendować wpisy o tym, że widzowie już nie mogą doczekać się oficjalnego zwiastuna. Moment ten nadszedł dziś wieczorem - HBO Max w końcu opublikowało pierwszą zapowiedź serialu "Harry Potter". Obejrzycie ją poniżej:
Na pierwszy rzut oka trudno się przyzwyczaić do nowych twarzy, znając już tę samą historię od podszewki. Ale wygląda na to, że twórcy rzeczywiście przyłożyli się do tego, by oddać ten magiczny klimat. To na razie pierwszy teaser - na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.
Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się przynajmniej z 7 sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych 7 tomów cyklu książek. W rolach głównych zostali obsadzeni: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) i Alastair Stout (Ron Weasley).
Serial Harry Potter - obsada:
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
- Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
