Tak wygląda serial Harry Potter. I to jest konkret

Serial "Harry Potter" dostawał do tej pory większe lub mniejsze aktualizacje. Najbardziej elektryzującymi były te, które ujawniły członków obsady (wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w Lorda Voldemorta), a także te dotyczące daty premiery. Nieco ponad miesiąc temu Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max, wspomniał, że według planu 1. sezon serialu, który jest adaptacją 1. tomu serii, czyli "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", ma zadebiutować na początku 2027 roku.

Tymczasem dziś, po kilku miesiącach zdjęć, które rozpoczęły się w połowie lipca ubiegłego roku, w końcu pojawiło się pierwsze konkretne spojrzenie na serial. HBO opublikowało zapowiedź, na którą od wczoraj czekali fani kultowej franczyzy. Tak wygląda serial "Harry Potter".

Zwiastun serialu Harry Potter od HBO Max już jest

Na ten moment fani czekali od samego rana. W serwisie X zaczęły nawet trendować wpisy o tym, że widzowie już nie mogą doczekać się oficjalnego zwiastuna. Moment ten nadszedł dziś wieczorem - HBO Max w końcu opublikowało pierwszą zapowiedź serialu "Harry Potter". Obejrzycie ją poniżej:

Na pierwszy rzut oka trudno się przyzwyczaić do nowych twarzy, znając już tę samą historię od podszewki. Ale wygląda na to, że twórcy rzeczywiście przyłożyli się do tego, by oddać ten magiczny klimat. To na razie pierwszy teaser - na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się przynajmniej z 7 sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych 7 tomów cyklu książek. W rolach głównych zostali obsadzeni: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) i Alastair Stout (Ron Weasley).

Serial Harry Potter - obsada:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Anna Bortniak 25.03.2026 20:11

