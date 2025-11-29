Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret
W ostatni weekend listopada HBO Max przygotował dla subskrybentów mocne nowości. Te filmy po prostu trzeba obejrzeć.
Co by się nie działo, jedno jest pewne - w serwisie HBO Max każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis zamyka listopad nowościami, które wielu widzów mogą zainteresować. W ten weekend na subskrybentów czekają przede wszystkim świetne filmy, w tym jeden, który jest absolutnie szalony. Co zatem obejrzeć w HBO Max? Podpowiadamy.
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5
Rodzaje życzliwości
- Tytuł filmu: Rodzaje życzliwości (Kinds of Kindness)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 2h 45m
- Reżyseria: Yórgos Lánthimos
- Obsada: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena IMDb: 6.4/10
To jeden z najbardziej szalonych i wielopoziomowych filmów, jaki w ostatnim czasie pojawił się w streamingu. Produkcja Yorgosa Lanthimosa skupia się na historii kilku bohaterów - menadżera płaszczącego się przed swoim szefem, który próbuje zerwać tę dziwną relację, biolożce chcącej odbudować więź z mężem-policjantem oraz członki sekty, która poszukuje osoby o mocy wskrzeszania zmarłych. Absurd i humor w jednym.
Le Mans '66
- Tytuł filmu: Le Mans '66 (Ford v Ferrari)
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 2h 32m
- Reżyseria: James Mangold
- Obsada: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitríona Balfe
- Ocena IMDb: 8.1/10
W 2019 r. na wielkich ekranach zadebiutował film "Le Mans '66" z Matem Damonem i Christianem Bale'em w rolach głównych. Produkcja opowiada o wydarzeniach z 1966 r., a jej głównymi bohaterami są Carroll Shelby i Ken Miles. Amerykański projektant i brytyjski kierowca postanawiają stawić czoła nie tylko ogromnym korporacjom, ale też prawom fizyki i własnym ograniczeniom, budując rewolucyjny samochód wyścigowy dla Ford Motor Company, by zmierzyć się z samochodami Enzo Ferrari w prestiżowym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans we Francji.
Kształt wody
- Tytuł filmu: Kształt wody (The Shape of Water)
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 1h 59m
- Reżyseria: Guillermo del Toro
- Obsada: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 7.3/10
Oscarowa produkcja "Kształt wody" to opowieść osadzona w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX w. Jej bohaterką jest Elise, która wiedzie monotonną egzystencję, pracując w sekretnym laboratorium rządowym. Wszystko zmienia się, kiedy wraz z Zeldą, koleżanką z pracy, odkrywa, że w laboratorium rząd przeprowadza tajny eksperyment, który może wpłynąć na losy całego świata.
Sezon na słówka
- Tytuł filmu: Sezon na słówka (Bee Season)
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 1h 44m
- Reżyseria: Scott McGehee, David Siegel
- Obsada: Richard Gere, Juliette Binoche, Flora Cross, Max Minghella
- Ocena IMDb: 5.5/10
"Sezon na słówka" skupia się na historii Elizy Neumann, 11-letniej dziewczynki, która była "czarną owcą" w swojej rodzinie. Przez całe dzieciństwo pozostawała w cieniu uzdolnionych domowników, bojąc się, że nie spełni ich mamy Miriam oraz ojca Saula. Kiedy Eliza zaczyna wykazywać zdolności pisarskie, ojciec przypuszcza, że być może właśnie w tej dziedzinie jego córka osiągnie sukces. Od tej pory skupia się tylko na tym, przez co żona i syn zostają usunięci w cień.
Czarny pies
- Tytuł filmu: Czarny pies (Gou Zhen)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 46m
- Reżyseria: Hu Guan
- Obsada: Eddie Peng, Zhangke Jia, Yi Zhang, Liya Tong
- Ocena IMDb: 7.2/10
Świetnie oceniany film "Czarny pies" trafił do HBO Max. Opowiada on historię Langa, który po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego miasta, gdzie zatrudnia się jako osoba sprzątająca. W ramach ogólnokrajowej kampanii przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 r. ma on konkretnie łapać bezpańskie psy. Kiedy niespodziewanie nawiązuje więź z jednym z nich, znajduje w nim bratnią duszę, z którą wyrusza w podróż.
