Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret

Co by się nie działo, jedno jest pewne - w serwisie HBO Max każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis zamyka listopad nowościami, które wielu widzów mogą zainteresować. W ten weekend na subskrybentów czekają przede wszystkim świetne filmy, w tym jeden, który jest absolutnie szalony. Co zatem obejrzeć w HBO Max? Podpowiadamy.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5

Rodzaje życzliwości

Tytuł filmu: Rodzaje życzliwości (Kinds of Kindness)

Rodzaje życzliwości (Kinds of Kindness) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 2h 45m

2h 45m Reżyseria: Yórgos Lánthimos

Yórgos Lánthimos Obsada: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley

Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 6.4/10

To jeden z najbardziej szalonych i wielopoziomowych filmów, jaki w ostatnim czasie pojawił się w streamingu. Produkcja Yorgosa Lanthimosa skupia się na historii kilku bohaterów - menadżera płaszczącego się przed swoim szefem, który próbuje zerwać tę dziwną relację, biolożce chcącej odbudować więź z mężem-policjantem oraz członki sekty, która poszukuje osoby o mocy wskrzeszania zmarłych. Absurd i humor w jednym.

Le Mans '66

Tytuł filmu: Le Mans '66 (Ford v Ferrari)

Le Mans '66 (Ford v Ferrari) Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 2h 32m

2h 32m Reżyseria: James Mangold

James Mangold Obsada: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitríona Balfe

Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitríona Balfe Ocena IMDb: 8.1/10

W 2019 r. na wielkich ekranach zadebiutował film "Le Mans '66" z Matem Damonem i Christianem Bale'em w rolach głównych. Produkcja opowiada o wydarzeniach z 1966 r., a jej głównymi bohaterami są Carroll Shelby i Ken Miles. Amerykański projektant i brytyjski kierowca postanawiają stawić czoła nie tylko ogromnym korporacjom, ale też prawom fizyki i własnym ograniczeniom, budując rewolucyjny samochód wyścigowy dla Ford Motor Company, by zmierzyć się z samochodami Enzo Ferrari w prestiżowym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans we Francji.

Kształt wody

Tytuł filmu: Kształt wody (The Shape of Water)

Kształt wody (The Shape of Water) Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 1h 59m

1h 59m Reżyseria: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Obsada: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer

Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7.3/10

Oscarowa produkcja "Kształt wody" to opowieść osadzona w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX w. Jej bohaterką jest Elise, która wiedzie monotonną egzystencję, pracując w sekretnym laboratorium rządowym. Wszystko zmienia się, kiedy wraz z Zeldą, koleżanką z pracy, odkrywa, że w laboratorium rząd przeprowadza tajny eksperyment, który może wpłynąć na losy całego świata.

Sezon na słówka

Tytuł filmu: Sezon na słówka (Bee Season)

Sezon na słówka (Bee Season) Rok produkcji: 2005

2005 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Scott McGehee, David Siegel

Scott McGehee, David Siegel Obsada: Richard Gere, Juliette Binoche, Flora Cross, Max Minghella

Richard Gere, Juliette Binoche, Flora Cross, Max Minghella Ocena IMDb: 5.5/10

"Sezon na słówka" skupia się na historii Elizy Neumann, 11-letniej dziewczynki, która była "czarną owcą" w swojej rodzinie. Przez całe dzieciństwo pozostawała w cieniu uzdolnionych domowników, bojąc się, że nie spełni ich mamy Miriam oraz ojca Saula. Kiedy Eliza zaczyna wykazywać zdolności pisarskie, ojciec przypuszcza, że być może właśnie w tej dziedzinie jego córka osiągnie sukces. Od tej pory skupia się tylko na tym, przez co żona i syn zostają usunięci w cień.

Czarny pies

Tytuł filmu: Czarny pies (Gou Zhen)

Czarny pies (Gou Zhen) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 46m

1h 46m Reżyseria: Hu Guan

Hu Guan Obsada: Eddie Peng, Zhangke Jia, Yi Zhang, Liya Tong

Eddie Peng, Zhangke Jia, Yi Zhang, Liya Tong Ocena IMDb: 7.2/10

Świetnie oceniany film "Czarny pies" trafił do HBO Max. Opowiada on historię Langa, który po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego miasta, gdzie zatrudnia się jako osoba sprzątająca. W ramach ogólnokrajowej kampanii przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 r. ma on konkretnie łapać bezpańskie psy. Kiedy niespodziewanie nawiązuje więź z jednym z nich, znajduje w nim bratnią duszę, z którą wyrusza w podróż.

Anna Bortniak 29.11.2025 14:05

