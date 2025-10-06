Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Trzecia odsłona "Potwora" szturmem zdobyła popularność na Netfliksie. Nic dziwnego - mamy do czynienia z jedną z najsolidniejszych antologii o seryjnych mordercach ostatnich lat. Na kim będzie się koncentrować kolejny, 4. sezon? Tym razem będzie to postać kobieca.
Od kilku dni na Netfliksie można oglądać cały sezon "Potwora: Historii Eda Geina" - trzeciej części kultowej już antologii grozy stworzonej przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana. Tytułowy bohater (Charlie Hunnam) to mężczyzna mieszkający na odludziu ze swoją despotyczną i ekstremalnie religijną matką, Augustą (Laurie Metcalf). Z czasem odkrywa w sobie żądze, których nie jest w stanie powstrzymać. Ich efekty ewoluują w przerażające czyny.
Potwór - o kim opowie 4. sezon serialu Netfliksa?
Antologia rządzi się własnymi prawami i w każdym sezonie może opowiadać historię kompletnie innej postaci. Tak jest i w przypadku "Potwora", który kolejno opowiadał o Jeffreyu Dahmerze, braciach Lyle'u i Eriku Menendezach, a teraz - Edzie Geinie. W przypadku 4. sezonu zajdzie fundamentalna zmiana - po raz pierwszy główną postacią serialu będzie kobieta.
Mowa o Lizzie Borden - urodzonej w 1860 roku kobiecie, która w wieku 32 lat została oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy. Zbrodnia była niewątpliwie brutalna - Andrew Borden miał zostać zabity podczas snu poprzez uderzenie w głowę ciężkim narzędziem. Co ciekawe, Abby, macocha Lizzie, została zamordowana w podobny sposób, choć na jej czaszce odnotowano aż 19 uderzeń. Finałem wszczętego wskutek tego zdarzenia procesu było uniewinnienie, a sama kobieta zmarła w 1927 roku
Sprawa Borden doczekała się już kilku ekranizacji. Jedną z nich jest film telewizyjny z 2014 roku "Lizzie Borden chwyta za siekierę", w którym główną bohaterkę sportretowała Christina Ricci ("Wednesday"). Kolejną, popularniejszą i przede wszystkim kinową odsłoną losów tej postaci była "Lizzie" z 2018 roku, produkcja wyreżyserowana przez Craiga WIlliama Macneilla z dość doborową obsadą - w Borden wcieliła się Chloe Sevigny ("Po polowaniu", "Potwory"), a jedną z głównych ról zagrała też Kristen Stewart.
Potwór - obsada 4. sezonu
Oprócz nazwiska, na którym skoncentruje się kolejny sezon "Potwora", znamy również obsadę, która weźmie udział w projekcie. Co ciekawe, dwa nazwiska, które pojawią się w odsłonie opowiadającej o Lizzie Borden, występują już w obecnym sezonie dotyczącym Eda Geina. Mowa o Vicky Krieps, która aktualnie wciela się w Ilse Koch, a drugim jest...odtwórca roli Geina, Charlie Hunnam. Oto obsada 4. sezonu "Potwora":
- Ella Beatty jako Lizzie Borden
- Vicky Krieps jako Bridget Sullivan, służąca rodziny
- Rebecca Hall jako Abby Borden, macocha Lizzie
- Charlie Hunnam jako Andrew Borde, ojciec Lizzie
- Billie Lourd jako Emma Borden, siostra Lizzie
- Jessica Barden jako Nance, przyjaciółka Lizzie
Produkcja serialu jest zaplanowana na jesień tego roku. Data premiery pozostaje nieznana.
