Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę

Ładowanie...

Od kilku dni na Netfliksie można oglądać cały sezon "Potwora: Historii Eda Geina" - trzeciej części kultowej już antologii grozy stworzonej przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana. Tytułowy bohater (Charlie Hunnam) to mężczyzna mieszkający na odludziu ze swoją despotyczną i ekstremalnie religijną matką, Augustą (Laurie Metcalf). Z czasem odkrywa w sobie żądze, których nie jest w stanie powstrzymać. Ich efekty ewoluują w przerażające czyny.

REKLAMA

Potwór - o kim opowie 4. sezon serialu Netfliksa?

Antologia rządzi się własnymi prawami i w każdym sezonie może opowiadać historię kompletnie innej postaci. Tak jest i w przypadku "Potwora", który kolejno opowiadał o Jeffreyu Dahmerze, braciach Lyle'u i Eriku Menendezach, a teraz - Edzie Geinie. W przypadku 4. sezonu zajdzie fundamentalna zmiana - po raz pierwszy główną postacią serialu będzie kobieta.

Mowa o Lizzie Borden - urodzonej w 1860 roku kobiecie, która w wieku 32 lat została oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy. Zbrodnia była niewątpliwie brutalna - Andrew Borden miał zostać zabity podczas snu poprzez uderzenie w głowę ciężkim narzędziem. Co ciekawe, Abby, macocha Lizzie, została zamordowana w podobny sposób, choć na jej czaszce odnotowano aż 19 uderzeń. Finałem wszczętego wskutek tego zdarzenia procesu było uniewinnienie, a sama kobieta zmarła w 1927 roku

Sprawa Borden doczekała się już kilku ekranizacji. Jedną z nich jest film telewizyjny z 2014 roku "Lizzie Borden chwyta za siekierę", w którym główną bohaterkę sportretowała Christina Ricci ("Wednesday"). Kolejną, popularniejszą i przede wszystkim kinową odsłoną losów tej postaci była "Lizzie" z 2018 roku, produkcja wyreżyserowana przez Craiga WIlliama Macneilla z dość doborową obsadą - w Borden wcieliła się Chloe Sevigny ("Po polowaniu", "Potwory"), a jedną z głównych ról zagrała też Kristen Stewart.

Potwór - obsada 4. sezonu

Oprócz nazwiska, na którym skoncentruje się kolejny sezon "Potwora", znamy również obsadę, która weźmie udział w projekcie. Co ciekawe, dwa nazwiska, które pojawią się w odsłonie opowiadającej o Lizzie Borden, występują już w obecnym sezonie dotyczącym Eda Geina. Mowa o Vicky Krieps, która aktualnie wciela się w Ilse Koch, a drugim jest...odtwórca roli Geina, Charlie Hunnam. Oto obsada 4. sezonu "Potwora":

Ella Beatty jako Lizzie Borden

jako Lizzie Borden Vicky Krieps jako Bridget Sullivan, służąca rodziny

jako Bridget Sullivan, służąca rodziny Rebecca Hall jako Abby Borden, macocha Lizzie

jako Abby Borden, macocha Lizzie Charlie Hunnam jako Andrew Borde, ojciec Lizzie

jako Andrew Borde, ojciec Lizzie Billie Lourd jako Emma Borden, siostra Lizzie

jako Emma Borden, siostra Lizzie Jessica Barden jako Nance, przyjaciółka Lizzie

Produkcja serialu jest zaplanowana na jesień tego roku. Data premiery pozostaje nieznana.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 06.10.2025 09:32

Ładowanie...