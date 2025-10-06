#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę

Trzecia odsłona "Potwora" szturmem zdobyła popularność na Netfliksie. Nic dziwnego - mamy do czynienia z jedną z najsolidniejszych antologii o seryjnych mordercach ostatnich lat. Na kim będzie się koncentrować kolejny, 4. sezon? Tym razem będzie to postać kobieca.

Adam Kudyba
potwor netflix nowy sezon
REKLAMA

Od kilku dni na Netfliksie można oglądać cały sezon "Potwora: Historii Eda Geina" - trzeciej części kultowej już antologii grozy stworzonej przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana. Tytułowy bohater (Charlie Hunnam) to mężczyzna mieszkający na odludziu ze swoją despotyczną i ekstremalnie religijną matką, Augustą (Laurie Metcalf). Z czasem odkrywa w sobie żądze, których nie jest w stanie powstrzymać. Ich efekty ewoluują w przerażające czyny.

REKLAMA

Potwór - o kim opowie 4. sezon serialu Netfliksa?

Antologia rządzi się własnymi prawami i w każdym sezonie może opowiadać historię kompletnie innej postaci. Tak jest i w przypadku "Potwora", który kolejno opowiadał o Jeffreyu Dahmerze, braciach Lyle'u i Eriku Menendezach, a teraz - Edzie Geinie. W przypadku 4. sezonu zajdzie fundamentalna zmiana - po raz pierwszy główną postacią serialu będzie kobieta.

Mowa o Lizzie Borden - urodzonej w 1860 roku kobiecie, która w wieku 32 lat została oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy. Zbrodnia była niewątpliwie brutalna - Andrew Borden miał zostać zabity podczas snu poprzez uderzenie w głowę ciężkim narzędziem. Co ciekawe, Abby, macocha Lizzie, została zamordowana w podobny sposób, choć na jej czaszce odnotowano aż 19 uderzeń. Finałem wszczętego wskutek tego zdarzenia procesu było uniewinnienie, a sama kobieta zmarła w 1927 roku

Sprawa Borden doczekała się już kilku ekranizacji. Jedną z nich jest film telewizyjny z 2014 roku "Lizzie Borden chwyta za siekierę", w którym główną bohaterkę sportretowała Christina Ricci ("Wednesday"). Kolejną, popularniejszą i przede wszystkim kinową odsłoną losów tej postaci była "Lizzie" z 2018 roku, produkcja wyreżyserowana przez Craiga WIlliama Macneilla z dość doborową obsadą - w Borden wcieliła się Chloe Sevigny ("Po polowaniu", "Potwory"), a jedną z głównych ról zagrała też Kristen Stewart.

Potwór - obsada 4. sezonu

Oprócz nazwiska, na którym skoncentruje się kolejny sezon "Potwora", znamy również obsadę, która weźmie udział w projekcie. Co ciekawe, dwa nazwiska, które pojawią się w odsłonie opowiadającej o Lizzie Borden, występują już w obecnym sezonie dotyczącym Eda Geina. Mowa o Vicky Krieps, która aktualnie wciela się w Ilse Koch, a drugim jest...odtwórca roli Geina, Charlie Hunnam. Oto obsada 4. sezonu "Potwora":

  • Ella Beatty jako Lizzie Borden
  • Vicky Krieps jako Bridget Sullivan, służąca rodziny
  • Rebecca Hall jako Abby Borden, macocha Lizzie
  • Charlie Hunnam jako Andrew Borde, ojciec Lizzie
  • Billie Lourd jako Emma Borden, siostra Lizzie
  • Jessica Barden jako Nance, przyjaciółka Lizzie

Produkcja serialu jest zaplanowana na jesień tego roku. Data premiery pozostaje nieznana.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
06.10.2025 09:32
Tagi: Ryan MurphySeriale Netflix
Najnowsze
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
16:08
Obejrzałem dokument o Frizie i Wersow. Nikt mi tego czasu nie zwróci
Aktualizacja: 2025-10-04T16:08:52+02:00
15:56
Premiery na resztę 2025 roku: te filmy was rozgrzeją w mroźne dni
Aktualizacja: 2025-10-04T15:56:00+02:00
13:01
Potwornie dobra adaptacja Szekspira z genialną obsadą wpadła do VOD. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-04T13:01:00+02:00
12:11
Wybitny reżyser zrobił film, którego nikt nie lubi. Szkoda, bo to perełka
Aktualizacja: 2025-10-04T12:11:00+02:00
12:03
Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
12:03
10 filmów i seriali o seryjnych mordercach, które wywołują gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
11:33
Użytkownicy HBO Max domagają się powrotu najlepszego serialu, o którym nawet nie słyszałeś
Aktualizacja: 2025-10-04T11:33:00+02:00
10:42
Nowy film akcji Disney+ ogląda się jak z VHS
Aktualizacja: 2025-10-04T10:42:00+02:00
9:03
Na Disney+ wleciało świeże mięso. Użytkownicy oglądają świetne nowości nie tylko z kina
Aktualizacja: 2025-10-04T09:03:00+02:00
8:12
Do widzów Prime Video święta przyszły wcześniej. Nowy film rozgromił
Aktualizacja: 2025-10-04T08:12:00+02:00
20:06
Znakomity horror może dostać sequel. Widzowie czekają już kilka lat
Aktualizacja: 2025-10-03T20:06:28+02:00
19:19
HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Wpadła seria waszych ulubionych horrorów
Aktualizacja: 2025-10-03T19:19:00+02:00
19:05
Konkurs Chopinowski 2025 wystartował. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-10-03T19:05:05+02:00
19:02
Massimo znów to robi. Tym razem z androidem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-10-03T19:02:00+02:00
18:22
Gdzie obejrzeć wszystkie części z serii Szybcy i wściekli? Lista serwisów VOD
Aktualizacja: 2025-10-03T18:22:51+02:00
17:32
Znachor Netfliksa poleci w telewizji
Aktualizacja: 2025-10-03T17:32:00+02:00
16:15
Użytkownicy Disney+ odkrywają najlepszy koreański serial wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-03T16:15:00+02:00
15:15
Historia Eda Geina - recenzja. Potwory Netfliksa nie były aż tak mroczne
Aktualizacja: 2025-10-03T15:15:00+02:00
14:34
Wielkie zmiany w Disney+. Nowa platforma to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-10-03T14:34:16+02:00
13:10
Prawdziwa historia Eda Geina. Ile osób pozbawił życia „bohater” serialu?
Aktualizacja: 2025-10-03T13:10:54+02:00
12:38
Avengers: Doomsday - kiedy premiera widowiska Marvela?
Aktualizacja: 2025-10-03T12:38:28+02:00
11:20
Marcin Dorociński zagra ikonę kina. Uwielbiam go, ale nie widzę w tej roli
Aktualizacja: 2025-10-03T11:20:01+02:00
9:46
Taylor Swift wypuściła nowy album. Oddała hołd znanemu artyście
Aktualizacja: 2025-10-03T09:46:17+02:00
8:51
Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali
Aktualizacja: 2025-10-03T08:51:56+02:00
8:37
Czy Sherlock Holmes 3 powstanie? Producentka: jestem wdzięczna
Aktualizacja: 2025-10-03T08:37:54+02:00
6:42
Czy będzie 3. sezon serialu Platonic? Platoniczna przyjaźń to hit
Aktualizacja: 2025-10-03T06:42:00+02:00
19:12
Ten film rozniesie użytkowników Prime Video. Takiego kina akcji już się nie robi
Aktualizacja: 2025-10-02T19:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA