Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła

Do sieci trafiły informacje o możliwym budżecie serialu „Stranger Things”. Choć trzeba powiedzieć, że na razie nie są one potwierdzone, to jeśli jest w nich ziarno prawdy, to mamy do czynienia z jednym z najdroższy serial w historii.

Informację o możliwym budżecie podał serwis ScreenRant, wskazując, że może on wynieść około 50-60 milionów za odcinek. Całkowity koszt ma się utrzymać na poziomie 400-480 mln dol. Serwis porównuje go z rekordowym hollywoodzkim filmem, czyli „Jurassic World Dominion”, który kosztował 456 mln dol.

Stranger Things może mieć rekordowy budżet

Jeśli te doniesienia się potwierdzą (a są bardzo prawdopodobne), to z perspektywy serialu będzie to budżet rekordowy. Dość powiedzieć, że produkcja startowała z wysokiego skądinąd poziomu 6 mln dol. za odcinek w 1. Sezonie, 10 mln dol. już w 3. Można więc powiedzieć, koszt produkcji urósł niemal 10-krotnie.

Choć wzrost jest gigantyczny, warto pamiętać, że wpływają na niego dwa czynniki. Pierwszy to inflacja, a drugi to rosnące koszty obsadowe. Ten drugi czynnik ma ogromny wpływ na budżety kolejnych sezonów. Z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną umową gaże aktorów rosną. Grający pierwsze skrzypce na ekranie mają bowiem niezłą pozycję negocjacyjną, wiedząc, że bez nich trudno będzie zrealizować serial.

Warto również pamiętać, że finałowy sezon jednego z najważniejszych seriali oryginalnych Netfliksa nie jest aż tak drogi na tle konkurencji. Ponad 460 mln dol. na 8 odcinków „Władcy Pierścieni: Pierścienie władzy”, a mówi się, że „Harry Potter” od HBO ma kosztować jeszcze więcej.

Najdroższe seriale ostatnich lat:

The Rings of Power - 465 mln dol. Stranger Things S5 - $440 mln dol. (to szacunki) Citadel - 300 mln dol. Stranger Things S4 - 270 mln dol. Andor - 250 mln dol.

5. sezon "Stranger Things" pojawi się w serwisie Netflix podzielony na 3. części:

część 1. 27 listopada 2025

część 2. 26 grudnia 2025

część 3. 1 stycznia 2026

Konrad Chwast 08.10.2025 10:51

