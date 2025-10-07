#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?

Netflix opublikował nowy zwiastun 4. sezonu serialu "Wiedźmin". Długo wyczekiwana odsłona serialu na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego zmierza do serwisu - nowe odcinki zadebiutują już lada moment.

Anna Bortniak
wiedzmin nowy zwiastun netflix serial kiedy premiera
REKLAMA

Do serwisu Netflix zmierza 4. sezon serialu "Wiedźmin". Najnowsze odcinki będą w dużej mierze adaptacją powieści "Chrzest Ognia", choć będą jednocześnie poruszać również inne wątki.

Fabuła kolejnej odsłony skupia się na Geralcie (Liam Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra) i Ciri (Freya Allan), którzy będą musieli stawić czoła demonom podczas przemierzania ogarniętego wojną Kontynentu. Ich drogi się rozejdą, a cele - wyostrzą. Po drodze napotykają sojuszników, którzy będą chcieli wędrować wraz z nimi. Jeśli bohaterowie ich zaakceptują, będą mogli ponownie się zjednoczyć.

REKLAMA

Wiedźmin - jest zwiastun 4. sezonu. Kiedy premiera na Netflix?

W połowie września w mediach społecznościowych pojawił się pierwszy teaser 4. sezonu serialu "Wiedźmin", a dziś dostaliśmy zwiastun najnowszej odsłony. Oto on.

REKLAMA

4. sezon zadebiutuje w serwisie Netflix już 30 października. Oznacza to, że już za około 3 tygodnie "Wiedźmin" ponownie zagości na ekranach. Będzie to dla widzów okazja, by ocenić, jak w nowej roli poradzi sobie Liam Hemsworth, który w nowych odcinkach portretuje Geralta zamiast Henry'ego Cavilla.

W związku z tym, że w 4. sezonie wiedźmina będzie portretował inny aktor, twórcy postanowili umotywować ten fakt na początku najnowszej odsłony. Na początku stycznia minionego roku pojawiła się informacja, że pierwszy odcinek kolejnego sezonu otworzy scena z gawędziarzem, który snuje opowieść o Geralcie z Rivii, w tym też o jego wyglądzie.

REKLAMA
Anna Bortniak
07.10.2025 17:40
Tagi: Seriale NetflixWiedźmin
Najnowsze
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
16:08
Obejrzałem dokument o Frizie i Wersow. Nikt mi tego czasu nie zwróci
Aktualizacja: 2025-10-04T16:08:52+02:00
15:56
Premiery na resztę 2025 roku: te filmy was rozgrzeją w mroźne dni
Aktualizacja: 2025-10-04T15:56:00+02:00
13:01
Potwornie dobra adaptacja Szekspira z genialną obsadą wpadła do VOD. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-04T13:01:00+02:00
12:11
Wybitny reżyser zrobił film, którego nikt nie lubi. Szkoda, bo to perełka
Aktualizacja: 2025-10-04T12:11:00+02:00
12:03
Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
12:03
10 filmów i seriali o seryjnych mordercach, które wywołują gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
11:33
Użytkownicy HBO Max domagają się powrotu najlepszego serialu, o którym nawet nie słyszałeś
Aktualizacja: 2025-10-04T11:33:00+02:00
10:42
Nowy film akcji Disney+ ogląda się jak z VHS
Aktualizacja: 2025-10-04T10:42:00+02:00
9:03
Na Disney+ wleciało świeże mięso. Użytkownicy oglądają świetne nowości nie tylko z kina
Aktualizacja: 2025-10-04T09:03:00+02:00
8:12
Do widzów Prime Video święta przyszły wcześniej. Nowy film rozgromił
Aktualizacja: 2025-10-04T08:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA