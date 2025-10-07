Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?

Ładowanie...

Do serwisu Netflix zmierza 4. sezon serialu "Wiedźmin". Najnowsze odcinki będą w dużej mierze adaptacją powieści "Chrzest Ognia", choć będą jednocześnie poruszać również inne wątki.

Fabuła kolejnej odsłony skupia się na Geralcie (Liam Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra) i Ciri (Freya Allan), którzy będą musieli stawić czoła demonom podczas przemierzania ogarniętego wojną Kontynentu. Ich drogi się rozejdą, a cele - wyostrzą. Po drodze napotykają sojuszników, którzy będą chcieli wędrować wraz z nimi. Jeśli bohaterowie ich zaakceptują, będą mogli ponownie się zjednoczyć.

REKLAMA

Wiedźmin - jest zwiastun 4. sezonu. Kiedy premiera na Netflix?

W połowie września w mediach społecznościowych pojawił się pierwszy teaser 4. sezonu serialu "Wiedźmin", a dziś dostaliśmy zwiastun najnowszej odsłony. Oto on.

REKLAMA

4. sezon zadebiutuje w serwisie Netflix już 30 października. Oznacza to, że już za około 3 tygodnie "Wiedźmin" ponownie zagości na ekranach. Będzie to dla widzów okazja, by ocenić, jak w nowej roli poradzi sobie Liam Hemsworth, który w nowych odcinkach portretuje Geralta zamiast Henry'ego Cavilla.

W związku z tym, że w 4. sezonie wiedźmina będzie portretował inny aktor, twórcy postanowili umotywować ten fakt na początku najnowszej odsłony. Na początku stycznia minionego roku pojawiła się informacja, że pierwszy odcinek kolejnego sezonu otworzy scena z gawędziarzem, który snuje opowieść o Geralcie z Rivii, w tym też o jego wyglądzie.



REKLAMA

Anna Bortniak 07.10.2025 17:40

Ładowanie...