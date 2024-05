Jeden z najlepszych filmów wojennych w historii wpadł na HBO Max! A to tylko jedna ze świetnych premier

Legendarny John Boorman w 1987 r. dał światu film, który rozkochał w sobie krytyków i widzów oraz odbił się na świecie szerokim echem. Nominowany do pięciu Oscarów, trzech Złotych Globów i dwunastu statuetek BAFTA obraz to tytuł kultowy, choć współcześnie - niestety! - nieco już zapomniany. O ile jednak o wielu produkcjach można powiedzieć, że nie zestarzały się za dobrze, tak w tym wypadku całość nadal dowozi.



W dużym skrócie: to wspaniale opowiedziana historia małego chłopca, dorastającego w Londynie czasów drugiej wojny światowej. Opowieść o tytułowej nadziei i prawdziwej odwadze, pielęgnowanych na tle gruzów wstrząsanej bombardowaniami stolicy Wielkiej Brytanii. Obserwowane przez małego chłopca skutki walk podczas I Wojny Światowej są dla niego zarówno przerażające, jak i na swój sposób fascynujące. To obraz świata rozdartego konfliktem, ale i zjednoczonego - przede wszystkim w mikroskali. Członkowie rodziny chłopca z czasem odkrywają, że najważniejsze w życiu są miłość i bliscy, bo to dzięki nim można przetrwać nawet najmroczniejsze chwile.



Poruszający, piękny, pełen wiary w lepsze jutro i czułości komediodramat, który wciąż pozostaje niezwykle aktualny. Wiele tu przerażenia i zniszczenia, ale znacznie więcej ciepła i serca. Pozycja obowiązkowa.