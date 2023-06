Krwawa druga połowa czerwca w HBO Max. Do serwisu wpadnie najlepszy horror tego roku

Nieoczekiwanie najnowszy film z kultowego cyklu "Martwe Zło" okazał się solidną dawką fantastycznej makabry i pierwszorzędnej, krwawej rozrywki. Obraz Lee Cronina nie próbuje naśladować oryginału, ale w żadnym wypadku nie odcina się od jego korzeni - dlatego też, choć zrezygnował ze slapsticku, to nie odpuścił czarnego humoru. I dlatego też raduje kreatywnością twórców na wielu poziomach.



Z drugiej strony - potrafi być prawdziwie niepokojący i nieprzyjemny, a brutalnością momentami zaskakuje. "Przebudzenie" to odrobina recyklingu ze świeżym podejściem, dbającym o jakość wykonania każdego z komponentów: od scenariusza, poprzez budowę charakterów, aż po fantastyczną reżyserię i oprawę. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem połączenie kampu (który uwielbiam) z tak posępnymi tonami; kiedy absurd towarzyszył autentycznemu horrorowi. Wszystko tu działa, wszystko jest na swoim miejscu, znajdując równowagę między hołdem a nowym otwarciem; teraz już możemy oczekiwać od kolejnych odsłon znacznie więcej.



A o co tu chodzi? O makabrę, rzecz jasna. Nowe "Martwe Zło" przenosi akcję z lasu do miasta. Fabuła skupia się na dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować kontrolę nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zostają zmuszone podjąć brutalną walkę o przetrwanie.