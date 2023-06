HBO Max rozsyła maile dotyczące współdzielenia kont. To efekt działań Netfliksa

Wygląda na to, że - ni mniej, ni więcej - HBO Max wycofało się właśnie z regulaminowego ograniczenia użytkowników kont platformy do członków najbliższej rodziny albo jednego gospodarstwa domowego. Jasne, w praktyce dla wielu klientów nie oznacza to żadnych odczuwalnych zmian, bowiem spora część z nich i tak już dzieli konta (HBO w końcu nigdy nie próbowało wprowadzać ograniczeń) - jednak od teraz będą mogli to robić zgodnie z "warunkami korzystania", czyli legalnie i regulaminowo. Czyż to nie prztyczek w nos Netfliksa?



Czytaj także: