HBO Max kasuje jeden z najbardziej uznanych seriali akcji ostatnich lat. Netflix go przejmuje

"Wojownik" to serial oparty na koncepcie samego Bruce'a Lee. Fabuła śledzi losy młodego mistrza sztuk walk, który przybywa z Chin do San Francisco, gdzie wplątuje się w sam środek wojny między azjatyckimi gangami. Produkcja od samego swojego początku cieszy się uznaniem tak widzów, jak i krytyków. Na Rotten Tomatoes posiada bowiem aż 93 proc. pozytywnych opinii.



Pomimo artystycznego sukcesu HBO Max stwierdziło, że nie chce "Wojownika" kontynuować. Platforma stworzyła tylko jeden - 3. sezon serialu, po tym jak przejęła do niego prawa po skasowaniu przez Cinemax. Teraz zaopiekować się produkcją postanowił Netflix. Będzie to więc już jej trzeci dom.



