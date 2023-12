Mrok zwiastuje nadejście 4. sezonu "Detektywa". Premiera już w przyszłym miesiącu

Tegoroczny festiwal CCXP23 w Sao Paulo w Brazylii przyniósł ze sobą już mnóstwo trailerów i innego rodzaju zapowiedzi wyczekiwanych filmów i seriali. Do zwiastunów "Fallouta", 4. sezonu "The Boys", czy "Godzilla x Kong: The New Empire" dołącza właśnie "Detektyw", w którym w główną rolę wciela się Jodie Foster. Wchodzi więc ona w buty po Matthew McConaughey, Rachel McAdams, czy Mahershala Aliego.



"Detektyw" to serial antologia, więc i tym razem zaczynamy od zera - z nowymi bohaterami, przeprowadzającymi nas przez nową opowieść. Akcja "Krainy nocy" zabiera nas do dalekiej Alaski, gdzie w tajemniczych okolicznościach znika ośmiu pracowników Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal. Sprawą zajmie się detektyw Liz Danvers i Evangeline Navarro. Będą one musiały zmierzyć się z wewnętrznym mrokiem i prawdami pogrzebanymi głęboko pod wiecznym lodem.



