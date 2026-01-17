REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend

Zima nie odpuszcza, podobnie jak HBO Max. W serwisie pojawiło się sporo nowości, które pozwolą przetrwać mroźne wieczory. Co obejrzeć? Oto TOP 5 nowości na weekend.

Anna Bortniak
hbo max nowosci obcy romulus top 5
REKLAMA

Od początku roku w serwisie HBO Max pojawiła się masa nowości. Wśród nich mocne filmy i kontynuacje głośnych seriali. Na jakie rzucić okiem w ten weekend? Podpowiadamy, co wpadło na platformę i czemu przyjrzeć się uważniej. Propozycji jest jak zwykle 5, ale warto pogrzebać w bibliotece HBO Max jeszcze głębiej.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Oglądaj nowości w HBO Max
HBO Max
Nowości w HBO Max
HBO Max

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

The Alto Knights

  • Tytuł filmu: The Alto Knights
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 2h
  • Reżyseria: Barry Levinson
  • Obsada: Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Cosmo Jarvis
  • Ocena IMDb: 5.9/10

Ten film w kinach nie zrobił furory, ale z pewnością uda mu się tego dokonać w HBO Max. Bohaterami "The Alto Knights" są Vito Genovese i Frank Costello, wpływowi bossowie włosko-amerykańskiej mafii, którzy w nieczysty sposób rywalizują ze sobą o władzę. Genovese zleca zabójstwo Costella, jednak ten uchodzi z życiem. Wydarzenie wstrząsa nim tak bardzo, że postanawia podjąć poważną decyzję: zamierza porzucić przestępczy świat.

Primal, 3. sezon

  • Tytuł serialu: Primal
  • Lata emisji: 2019-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Genndy Tartakovsky
  • Obsada: Aaron LaPlante, Tom Kenny, Jon Olson, Laëtitia Eïdo
  • Ocena IMDb: 8.6/10

Do HBO Max wpadł również premierowy odcinek 3. sezonu animacji "Primal". Fani tytułów animowanych powinni na ten serial zwrócić uwagę. Opowiada on historię przyjaźni jaskiniowca i dinozaura, którzy starają się przetrwać w brutalnym, pierwotnym świecie.

Obcy: Romulus

  • Tytuł filmu: Obcy: Romulus (Alien: Romulus)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 59m
  • Reżyseria: Fede Álvarez
  • Obsada: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Nowiutki "Obcy: Romulus" również poleca się na weekend. Produkcja sci-fi skupia się na Rainie i robocie Andym, którzy planują uciec z odległej kolonii górniczej. W tym celu dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny. Chcą dotrzeć na bezpieczną planetę, zatrzymując proces starzenia się dzięki komorom kriogenicznym. Na pokładzie znajduje się jednak groźny, nieproszony pasażer.

Dzień Bastylii

  • Tytuł filmu: Dzień Bastylii (Bastille Day/The Take)
  • Rok produkcji: 2016
  • Czas trwania: 1h 32m
  • Reżyseria: James Watkins
  • Obsada: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly
  • Ocena IMDb: 6.3/10

"Dzień Bastylii" to świeżynka w HBO Max dla fanów mocnych produkcji. Skupia się ona na trzech bohaterach: kieszonkowcu Michaelu Masonie, okradzionej przez Masona Zoe oraz agencie CIA Seanie Briarze. Kiedy na stacji metra dochodzi do eksplozji, podejrzenia padają na Masona. Briar, który postanawia na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, orientuje się, że za zamachem stoi ktoś inny. Od tej pory trio ma jedynie 24 godziny, by odnaleźć prawdziwych sprawców.

Teoria wszystkiego

  • Tytuł filmu: Teoria wszystkiego (The Theory of Everything)
  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 2h 3m
  • Reżyseria: James Marsh
  • Obsada: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson
  • Ocena IMDb: 7.7/10

"Teria wszystkiego" to wzruszająca opowieść, której głównym bohaterem jest Stephen Hawking. Naukowy geniusz, wybitny matematyk i twórca teorii czarnych dziur w 1965 r. poślubił Jane Wilde. Początkowo sielankowe życie pary stawało się coraz trudniejsze za sprawą choroby Hawkinga - naukowiec cierpiał bowiem na stwardnienie rozsiane boczne. Produkcja skupia się na tym, jak wraz z postępowaniem choroby rozpadało się jego trwające niemal 30 lat małżeństwo.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Oglądaj nowości w HBO Max
HBO Max
Nowości w HBO Max
HBO Max


REKLAMA
Anna Bortniak
17.01.2026 07:59
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
19:09
Tony Stark był adoptowany. Co to ma do Avengers: Doomsday i Doktora Dooma?
Aktualizacja: 2026-01-16T19:09:00+01:00
18:08
Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży
Aktualizacja: 2026-01-16T18:08:00+01:00
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA