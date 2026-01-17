Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend

Ładowanie...

Od początku roku w serwisie HBO Max pojawiła się masa nowości. Wśród nich mocne filmy i kontynuacje głośnych seriali. Na jakie rzucić okiem w ten weekend? Podpowiadamy, co wpadło na platformę i czemu przyjrzeć się uważniej. Propozycji jest jak zwykle 5, ale warto pogrzebać w bibliotece HBO Max jeszcze głębiej.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

The Alto Knights

Tytuł filmu: The Alto Knights

The Alto Knights Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Barry Levinson

Barry Levinson Obsada: Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Cosmo Jarvis

Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Cosmo Jarvis Ocena IMDb: 5.9/10

Ten film w kinach nie zrobił furory, ale z pewnością uda mu się tego dokonać w HBO Max. Bohaterami "The Alto Knights" są Vito Genovese i Frank Costello, wpływowi bossowie włosko-amerykańskiej mafii, którzy w nieczysty sposób rywalizują ze sobą o władzę. Genovese zleca zabójstwo Costella, jednak ten uchodzi z życiem. Wydarzenie wstrząsa nim tak bardzo, że postanawia podjąć poważną decyzję: zamierza porzucić przestępczy świat.

Primal, 3. sezon

Tytuł serialu: Primal

Primal Lata emisji: 2019-

2019- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky Obsada: Aaron LaPlante, Tom Kenny, Jon Olson, Laëtitia Eïdo

Aaron LaPlante, Tom Kenny, Jon Olson, Laëtitia Eïdo Ocena IMDb: 8.6/10

Do HBO Max wpadł również premierowy odcinek 3. sezonu animacji "Primal". Fani tytułów animowanych powinni na ten serial zwrócić uwagę. Opowiada on historię przyjaźni jaskiniowca i dinozaura, którzy starają się przetrwać w brutalnym, pierwotnym świecie.

Obcy: Romulus

Tytuł filmu: Obcy: Romulus (Alien: Romulus)

Obcy: Romulus (Alien: Romulus) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 59m

1h 59m Reżyseria: Fede Álvarez

Fede Álvarez Obsada: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced

Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced Ocena IMDb: 7.1/10

Nowiutki "Obcy: Romulus" również poleca się na weekend. Produkcja sci-fi skupia się na Rainie i robocie Andym, którzy planują uciec z odległej kolonii górniczej. W tym celu dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny. Chcą dotrzeć na bezpieczną planetę, zatrzymując proces starzenia się dzięki komorom kriogenicznym. Na pokładzie znajduje się jednak groźny, nieproszony pasażer.

Dzień Bastylii

Tytuł filmu: Dzień Bastylii (Bastille Day/The Take)

Dzień Bastylii (Bastille Day/The Take) Rok produkcji: 2016

2016 Czas trwania: 1h 32m

1h 32m Reżyseria: James Watkins

James Watkins Obsada: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly

Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly Ocena IMDb: 6.3/10

"Dzień Bastylii" to świeżynka w HBO Max dla fanów mocnych produkcji. Skupia się ona na trzech bohaterach: kieszonkowcu Michaelu Masonie, okradzionej przez Masona Zoe oraz agencie CIA Seanie Briarze. Kiedy na stacji metra dochodzi do eksplozji, podejrzenia padają na Masona. Briar, który postanawia na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, orientuje się, że za zamachem stoi ktoś inny. Od tej pory trio ma jedynie 24 godziny, by odnaleźć prawdziwych sprawców.

Teoria wszystkiego

Tytuł filmu: Teoria wszystkiego (The Theory of Everything)

Teoria wszystkiego (The Theory of Everything) Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 2h 3m

2h 3m Reżyseria: James Marsh

James Marsh Obsada: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson

Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson Ocena IMDb: 7.7/10

"Teria wszystkiego" to wzruszająca opowieść, której głównym bohaterem jest Stephen Hawking. Naukowy geniusz, wybitny matematyk i twórca teorii czarnych dziur w 1965 r. poślubił Jane Wilde. Początkowo sielankowe życie pary stawało się coraz trudniejsze za sprawą choroby Hawkinga - naukowiec cierpiał bowiem na stwardnienie rozsiane boczne. Produkcja skupia się na tym, jak wraz z postępowaniem choroby rozpadało się jego trwające niemal 30 lat małżeństwo.

Anna Bortniak 17.01.2026 07:59

