Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Zima nie odpuszcza, podobnie jak HBO Max. W serwisie pojawiło się sporo nowości, które pozwolą przetrwać mroźne wieczory. Co obejrzeć? Oto TOP 5 nowości na weekend.
Od początku roku w serwisie HBO Max pojawiła się masa nowości. Wśród nich mocne filmy i kontynuacje głośnych seriali. Na jakie rzucić okiem w ten weekend? Podpowiadamy, co wpadło na platformę i czemu przyjrzeć się uważniej. Propozycji jest jak zwykle 5, ale warto pogrzebać w bibliotece HBO Max jeszcze głębiej.
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
The Alto Knights
- Tytuł filmu: The Alto Knights
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 2h
- Reżyseria: Barry Levinson
- Obsada: Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Cosmo Jarvis
- Ocena IMDb: 5.9/10
Ten film w kinach nie zrobił furory, ale z pewnością uda mu się tego dokonać w HBO Max. Bohaterami "The Alto Knights" są Vito Genovese i Frank Costello, wpływowi bossowie włosko-amerykańskiej mafii, którzy w nieczysty sposób rywalizują ze sobą o władzę. Genovese zleca zabójstwo Costella, jednak ten uchodzi z życiem. Wydarzenie wstrząsa nim tak bardzo, że postanawia podjąć poważną decyzję: zamierza porzucić przestępczy świat.
Primal, 3. sezon
- Tytuł serialu: Primal
- Lata emisji: 2019-
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Genndy Tartakovsky
- Obsada: Aaron LaPlante, Tom Kenny, Jon Olson, Laëtitia Eïdo
- Ocena IMDb: 8.6/10
Do HBO Max wpadł również premierowy odcinek 3. sezonu animacji "Primal". Fani tytułów animowanych powinni na ten serial zwrócić uwagę. Opowiada on historię przyjaźni jaskiniowca i dinozaura, którzy starają się przetrwać w brutalnym, pierwotnym świecie.
Obcy: Romulus
- Tytuł filmu: Obcy: Romulus (Alien: Romulus)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 59m
- Reżyseria: Fede Álvarez
- Obsada: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced
- Ocena IMDb: 7.1/10
Nowiutki "Obcy: Romulus" również poleca się na weekend. Produkcja sci-fi skupia się na Rainie i robocie Andym, którzy planują uciec z odległej kolonii górniczej. W tym celu dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny. Chcą dotrzeć na bezpieczną planetę, zatrzymując proces starzenia się dzięki komorom kriogenicznym. Na pokładzie znajduje się jednak groźny, nieproszony pasażer.
Dzień Bastylii
- Tytuł filmu: Dzień Bastylii (Bastille Day/The Take)
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 1h 32m
- Reżyseria: James Watkins
- Obsada: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly
- Ocena IMDb: 6.3/10
"Dzień Bastylii" to świeżynka w HBO Max dla fanów mocnych produkcji. Skupia się ona na trzech bohaterach: kieszonkowcu Michaelu Masonie, okradzionej przez Masona Zoe oraz agencie CIA Seanie Briarze. Kiedy na stacji metra dochodzi do eksplozji, podejrzenia padają na Masona. Briar, który postanawia na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, orientuje się, że za zamachem stoi ktoś inny. Od tej pory trio ma jedynie 24 godziny, by odnaleźć prawdziwych sprawców.
Teoria wszystkiego
- Tytuł filmu: Teoria wszystkiego (The Theory of Everything)
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 2h 3m
- Reżyseria: James Marsh
- Obsada: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson
- Ocena IMDb: 7.7/10
"Teria wszystkiego" to wzruszająca opowieść, której głównym bohaterem jest Stephen Hawking. Naukowy geniusz, wybitny matematyk i twórca teorii czarnych dziur w 1965 r. poślubił Jane Wilde. Początkowo sielankowe życie pary stawało się coraz trudniejsze za sprawą choroby Hawkinga - naukowiec cierpiał bowiem na stwardnienie rozsiane boczne. Produkcja skupia się na tym, jak wraz z postępowaniem choroby rozpadało się jego trwające niemal 30 lat małżeństwo.
