Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger

Ładowanie...

Trzy lata bez "Primal" to zdecydowanie za długo. Gdy tylko serial zadebiutował się w 2019 roku od razu przykuł uwagę fanów fantasy, bo opiera się na niecodziennym koncepcie. To opowieść o niezwykłej przyjaźni jaskiniowca z... dinozaurem. W wielkich trudach bohaterowie uczą się współpracować, gdyż szybko orientują się, że to ich jedyna szansa na przetrwanie w prymitywnym świecie. Wspólnie polują, walczą z przeciwnikami i się relaksują, nie wypowiadając przy tym ani słowa. Tak, kultowy twórca Genndy Tartakovsky opowiada swoją historię jedynie za pomocą obrazów.



Podejście Genndy'ego Tartakovsky'ego bardzo spodobało się widzom, przez co "Primal" dostał zamówienie na 2. sezon. On się pojawił jeszcze w 2022 roku i znowu rozwalił system. Twórca nie zaserwował fanom zwykłej kontynuacji. Totalnie odpiął wrotki, prowadząc fanów do smutnego finału. Teraz powrócił do swojego jakże brutalnego, a przy tym fascynującego świata, dostarczając miłośnikom animacji kolejnego bangera.

REKLAMA

Primal - opinie o serialu fantasy na HBO Max

"Banger" - tak pisze się o 3. sezonie "Primal" w mediach społecznościowych. Pierwszy odcinek nowej odsłony animacji dla dorosłych zadebiutował dosłownie przed chwilą (w Stanach Zjednoczonych: 11 stycznia, w Polsce: 12 stycznia). Jej fani od razu się na niego rzucili i nie mogą się go nachwalić. Są bowiem zachwyceni kierunkiem, w jaki skręciła cała opowieść.

Właśnie obejrzałem premierowy odcinek 3. sezonu "Primal" i był on cholernie dobry. Co za odważna narracja dla głównego bohatera. Jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać, żeby się przekonać, dokąd to wszystko zmierza



Właśnie oglądam 3. sezon "Primal" na HBO Max i to pierwszorzędna rozrywka, dokładnie tak jak dwa poprzednie sezony



Ależ to potężny powrót! 3. sezon "Primal" sprawia, że ryczę z zachwytu



- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli jesteście fanami fantasy, a jeszcze "Primal" nie znacie, z powyższych wpisów jasno wynika, że powinniście to zmienić. A jeśli znacie, poniedziałek pewnie przestał być wam straszny. Pierwszy odcinek 3. sezonu animacji dla dorosłych właśnie w poniedziałek zadebiutował, a kolejne epizody będą debiutować na HBO Max w tygodniowych odstępach.

"PRIMAL" OBEJRZYSZ NA: PRIMAL HBO Max

REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o fantasy poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 13.01.2026 10:59

Ładowanie...