REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity

Pierwsza połowa stycznia za nami, czas więc na drugą. Czy będzie ona tą lepszą? Nie jest to niemożliwe, biorąc pod uwagę to, co HBO Max oferuje na resztę miesiąca. Sprawdzamy nadchodzące nowości platformy.

Adam Kudyba
hbo max styczen nowosci
REKLAMA

Serwisy streamingowe mają to do siebie, że nie znoszą próżni - albo wypełniają ją nowymi, oryginalnymi produkcjami, albo wielkimi, znanymi od dawna hitami. HBO Max zdecydowanie zalicza się do tego grona, zwłaszcza, że oferuje subskrybentom możliwość m.in. ponownego spotkania z Wilkami i Chrapkami, tytułowymi bohaterami "Teściów 3" - jednej z najlepszych produkcji ubiegłego roku. Co jeszcze znalazło się w ofercie serwisu?

REKLAMA

Styczniowe nowości w HBO Max. Co zobaczymy w serwisie?

REKLAMA

Angry Birds Movie

Kinowe odsłony popularnych gier to obecnie nic dziwnego - jesteśmy świeżo po, chociażby, "Borderlands", "Minecraftcie", w świecie seriali też lubią to robić ("Fallout"). To jednak inne i nieco starsze buty - sprzed 10 lat. To w 2016 do kin weszło "Angry Birds Movie" - amerykańska animacja, która opowiada o ptakach-nielotach, zamieszkujących egzotyczną wyspę. Oprócz szczęśliwych mieszkańców wyspy, są również na niej wyrzutki, takie jak temperamentny Red. Przybycie tajemniczych zielonych świnek wzmacnia jego nieufność. Redowi głos podłożył nieoceniony Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), a w obsadzie znaleźli się też m.in. Maya Rudolph, Bill Hader, Peter Dinklage. W polskiej wersji usłyszymy za to chociażby Jacka Bończyka, Janusza Zadurę, Piotra Bąka, czy Martę Dobecką.

Od 17 stycznia w HBO Max.

Księżna

Spragnieni kina kostiumowego z prawdziwego zdarzenia z pewnością zyskają nowy obiekt swojego zainteresowania. Do serwisu trafia bowiem klasyk z 2008 roku w reżyserii Saula Dibba. Tytułowa bohaterka to Georgiana Spencer (Keira Knightley) młoda, piękna arystokratka, żyjąca w Anglii u schyłku XVIII w. Zakochuje się ona w znacznie położonym od niej niżej społecznie Charlesie Greyu (Dominic Cooper). Jej matka decyduje się jednak, by wydać ją za księcia Devonshire (Ralph Fiennes). Georgianie imponuje pozycja męża oraz jej własna perspektywa awansu, jednak z czasem okazuje się, że oprócz sławy, dziewczyna wpada też w poczucie zagubienia i opuszczenia.

Od 18 stycznia w HBO Max.

Rycerz Siedmiu Królestw, odc. 1

Jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier 2026 roku. Wielki powrót do świata stworzonego przez George'a R. R. Martina dokona się już wkrótce - wszystko wskazuje na to, że w znacznie innym tonie, niż ten, do którego, jako widzowie, się przyzwyczailiśmy. Głównymi bohaterami miniserialu są rycerz Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek Jajo (Dexter Sol Ansell), którzy przemierzają razem Westeros i stawiają czoła rozmaitym wyzwaniom.

Od 19 stycznia w HBO Max.

Mrugnij dwa razy

Frida (Naomi Ackie) wraz z przyjaciółką Jess (Alia Shawkat) zarabia na życie jako kelnerka. Obie są raczej niewidzialnymi dla innych członkiniami amerykańskiej "working class". Wkrótce trafiają na przyjęcie Slatera Kinga (Channing Tatum), słynnego technologicznego magnata, który został świeżo scancellowany, po czym złożył medialną samokrytykę i obietnicę poprawy. Ma ona się odbywać na rajskiej wyspie, której jest właścicielem. Dziewczyny (a zwłaszcza Frida) zwracają na siebie uwagę mężczyzny, dzięki czemu znajdują się w gronie osób, które zaprasza na wyspę. Jak łatwo się domyślić, piękne scenerie są fasadą dla czegoś znacznie groźniejszego.

Od 23 stycznia w HBO Max.

Koszmar minionego lata (2025)

Data została celowo wpisana w tytuł, ponieważ równocześnie na platformie pojawi się też oryginał z 1997 roku. W najnowszej odsłonie główną bohaterką jest Ava (Chase Sui Wonders), która wybiera się na zaręczynowe przyjęcie swoich przyjaciół - Daniki (Madelyn Cline) oraz Teddy'ego (Tyriq Withers). Na miejscu spotyka też Milo (Jonah Hauer-King), kolejnego z członków grupy przyjaciół. Wraz ze Stevie (Sarah Pidgeon) cała paczka wyrusza na przejażdżkę samochodem, jednak w trakcie eskapady dochodzi do tragedii. Po burzliwych naradach grupa decyduje ukryć swój udział w tym, co się stało. Rok po tym zdarzeniu jedno z nich dostaje tajemniczy liścik, sugerujący, że ktoś wie o wszystkim i zamierza wymierzyć sprawiedliwość sprawcom.

Od 30 stycznia w HBO Max.

HBO Max: lista nowości na styczeń 2026

  • Teściowie 3 16/1/25
  • Bezwstydne 16/1/25
  • The Angry Birds Movie 17/1/25
  • The Angry Birds Movie 2 17/1/25
  • Księżna 18/1/25
  • Rycerz Siedmiu Królestw, odc. 1 19/1/25
  • American Monster XIII, odc. 1-10 19/1/25
  • The Cult of the Real Housewife, odc. 1-3 20/1/25
  • Outback Opal Hunters VIII, odc. 1-20 22/1/25
  • Przetrzymać tę miłość 22/1/25
  • Jeszcze piękniej 22/1/25
  • Mrugnij dwa razy 23/1/25
  • Tripped Up 23/1/25
  • Mel Brooks: 99-latek!, odc. 1-2 23/1/25
  • Napięta struna 24/1/25
  • Valmont 25/1/25
  • Sign of psychopath X, odc. 1-11 27/1/25
  • 33 zdjęcia z Getta 27/1/25
  • Ella i John 29/1/25
  • A potem się zobaczy 29/1/25
  • Niemożliwa dziewczyna 30/1/25
  • Koszmar minionego lata (2025) 30/1/25
  • Koszmar minionego lata (1997) 30/1/25
  • Azyl 30/1/25
  • The Killer's Game 31/1/25
REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.01.2026 10:41
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA