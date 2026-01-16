Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity

Ładowanie...

Serwisy streamingowe mają to do siebie, że nie znoszą próżni - albo wypełniają ją nowymi, oryginalnymi produkcjami, albo wielkimi, znanymi od dawna hitami. HBO Max zdecydowanie zalicza się do tego grona, zwłaszcza, że oferuje subskrybentom możliwość m.in. ponownego spotkania z Wilkami i Chrapkami, tytułowymi bohaterami "Teściów 3" - jednej z najlepszych produkcji ubiegłego roku. Co jeszcze znalazło się w ofercie serwisu?

REKLAMA

Styczniowe nowości w HBO Max. Co zobaczymy w serwisie?

REKLAMA

Angry Birds Movie

Kinowe odsłony popularnych gier to obecnie nic dziwnego - jesteśmy świeżo po, chociażby, "Borderlands", "Minecraftcie", w świecie seriali też lubią to robić ("Fallout"). To jednak inne i nieco starsze buty - sprzed 10 lat. To w 2016 do kin weszło "Angry Birds Movie" - amerykańska animacja, która opowiada o ptakach-nielotach, zamieszkujących egzotyczną wyspę. Oprócz szczęśliwych mieszkańców wyspy, są również na niej wyrzutki, takie jak temperamentny Red. Przybycie tajemniczych zielonych świnek wzmacnia jego nieufność. Redowi głos podłożył nieoceniony Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), a w obsadzie znaleźli się też m.in. Maya Rudolph, Bill Hader, Peter Dinklage. W polskiej wersji usłyszymy za to chociażby Jacka Bończyka, Janusza Zadurę, Piotra Bąka, czy Martę Dobecką.

Od 17 stycznia w HBO Max.

Księżna

Spragnieni kina kostiumowego z prawdziwego zdarzenia z pewnością zyskają nowy obiekt swojego zainteresowania. Do serwisu trafia bowiem klasyk z 2008 roku w reżyserii Saula Dibba. Tytułowa bohaterka to Georgiana Spencer (Keira Knightley) młoda, piękna arystokratka, żyjąca w Anglii u schyłku XVIII w. Zakochuje się ona w znacznie położonym od niej niżej społecznie Charlesie Greyu (Dominic Cooper). Jej matka decyduje się jednak, by wydać ją za księcia Devonshire (Ralph Fiennes). Georgianie imponuje pozycja męża oraz jej własna perspektywa awansu, jednak z czasem okazuje się, że oprócz sławy, dziewczyna wpada też w poczucie zagubienia i opuszczenia.

Od 18 stycznia w HBO Max.

Rycerz Siedmiu Królestw, odc. 1

Jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier 2026 roku. Wielki powrót do świata stworzonego przez George'a R. R. Martina dokona się już wkrótce - wszystko wskazuje na to, że w znacznie innym tonie, niż ten, do którego, jako widzowie, się przyzwyczailiśmy. Głównymi bohaterami miniserialu są rycerz Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek Jajo (Dexter Sol Ansell), którzy przemierzają razem Westeros i stawiają czoła rozmaitym wyzwaniom.

Od 19 stycznia w HBO Max.

Mrugnij dwa razy

Frida (Naomi Ackie) wraz z przyjaciółką Jess (Alia Shawkat) zarabia na życie jako kelnerka. Obie są raczej niewidzialnymi dla innych członkiniami amerykańskiej "working class". Wkrótce trafiają na przyjęcie Slatera Kinga (Channing Tatum), słynnego technologicznego magnata, który został świeżo scancellowany, po czym złożył medialną samokrytykę i obietnicę poprawy. Ma ona się odbywać na rajskiej wyspie, której jest właścicielem. Dziewczyny (a zwłaszcza Frida) zwracają na siebie uwagę mężczyzny, dzięki czemu znajdują się w gronie osób, które zaprasza na wyspę. Jak łatwo się domyślić, piękne scenerie są fasadą dla czegoś znacznie groźniejszego.

Od 23 stycznia w HBO Max.

Koszmar minionego lata (2025)

Data została celowo wpisana w tytuł, ponieważ równocześnie na platformie pojawi się też oryginał z 1997 roku. W najnowszej odsłonie główną bohaterką jest Ava (Chase Sui Wonders), która wybiera się na zaręczynowe przyjęcie swoich przyjaciół - Daniki (Madelyn Cline) oraz Teddy'ego (Tyriq Withers). Na miejscu spotyka też Milo (Jonah Hauer-King), kolejnego z członków grupy przyjaciół. Wraz ze Stevie (Sarah Pidgeon) cała paczka wyrusza na przejażdżkę samochodem, jednak w trakcie eskapady dochodzi do tragedii. Po burzliwych naradach grupa decyduje ukryć swój udział w tym, co się stało. Rok po tym zdarzeniu jedno z nich dostaje tajemniczy liścik, sugerujący, że ktoś wie o wszystkim i zamierza wymierzyć sprawiedliwość sprawcom.

Od 30 stycznia w HBO Max.

HBO Max: lista nowości na styczeń 2026

Teściowie 3 16/1/25

Bezwstydne 16/1/25

The Angry Birds Movie 17/1/25

The Angry Birds Movie 2 17/1/25

Księżna 18/1/25

Rycerz Siedmiu Królestw, odc. 1 19/1/25

American Monster XIII, odc. 1-10 19/1/25

The Cult of the Real Housewife, odc. 1-3 20/1/25

Outback Opal Hunters VIII, odc. 1-20 22/1/25

Przetrzymać tę miłość 22/1/25

Jeszcze piękniej 22/1/25

Mrugnij dwa razy 23/1/25

Tripped Up 23/1/25

Mel Brooks: 99-latek!, odc. 1-2 23/1/25

Napięta struna 24/1/25

Valmont 25/1/25

Sign of psychopath X, odc. 1-11 27/1/25

33 zdjęcia z Getta 27/1/25

Ella i John 29/1/25

A potem się zobaczy 29/1/25

Niemożliwa dziewczyna 30/1/25

Koszmar minionego lata (2025) 30/1/25

Koszmar minionego lata (1997) 30/1/25

Azyl 30/1/25

The Killer's Game 31/1/25

REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 16.01.2026 10:41

Ładowanie...