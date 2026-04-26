Thriller w HBO Max zafascynuje cię i rozwścieczy. Mroczna opowieść z twistem
Na HBO Max wpadła właśnie adaptacja powieści Ottessy Moshfegh - psychologiczny thriller, który już od pierwszych scen uwodzi aurą tajemniczości. Dlaczego „Eileen” to dobra opcja na weekend?
„Eileen” miała swoją premierę na festiwalu Sundance 21 stycznia 2023 r. Do wybranych kin w Stanach Zjednoczonych trafiła 1 grudnia tegoż roku dzięki firmie Neon, by wreszcie tydzień później wejść do szerszej dystrybucji. Niezależny obraz spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków. W Polsce swego czasu mogliśmy go dorwać w ofercie SkyShowtime - teraz doczekaliśmy się go w streamingu w HBO Max.
Akcja rozgrywa się w zimowym krajobrazie Nowej Anglii lat 60. i od już pierwszych minut buduje intrygującą aurę emocjonalnego rozkładu. Bohaterką jest młoda, wycofana kobieta pracująca w zakładzie poprawczym dla chłopców, żyjąca z pogrążonym w alkoholizmie ojcem i funkcjonująca w świecie pozbawionym ciepła, sensu i perspektyw. Jej monotonna egzystencja zostaje gwałtownie zakłócona przez pojawienie się nowej psycholożki - charyzmatycznej, niepokojąco pewnej siebie kobiety, która jest dla Eileen niemal objawieniem. Między bohaterkami rodzi się relacja bazująca a fascynacji, erotycznym napięciu i manipulacji, która wreszcie prowadzi do wydarzeń przekształcających ten dramat w mroczny thriller.
Eileen - co obejrzeć w HBO Max w ten weekend?
Po pierwsze: ależ to wygląda, ależ to ma klimacik! Oldroyd jest twórcą o wyjątkowym wyczuciu formy i atmosfery, potrafiącym utkać świat przedstawiony przesiąknięty chłodem, poczuciem izolacji i, powiedzmy, moralnych watpliwości. Niesamowita sprawa. Facet bezbłędnie operuje językiem kina noir i hitchcockowskim napięciem.
Kolejny zachwyt budzi aktorski, gęsty od chemii duet, czyli Thomasin McKenzie i Anne Hathaway, pogłębiający psychologiczną wiarygodność całości. Hathaway jest magnetyczna, wręcz hipnotyczna, a McKenzie - subtelna i zniuansowana. Doskonale się uzupełniają.
Ten świetnie wyreżyserowany obraz przez dwie trzecie czasu trwania pochłania, zwodzi, chwyta za gardło. Niestety, w pewnym momencie się potyka. Problemem okazuje się trzeci akt: narracja budowana jako nieśpieszne, psychologiczne studium obsesji i represji, wnet dokonuje gwałtownego skrętu w stronę sensacyjnego thrillera. I choć sam nie mam problemu z takimi pulpowimi twistami, ba, jestem w stanie czerpać z nich frajdę, to wiem, że wielu widzów miało z tą kwestią problem. Dla jednych jest to „szokująca i ożywcza wolta”, dla innych - ruch nieprzemyślany, nieuzasadniony emocjonalnie. Coś, czego nie rozwinięto w należyty sposób, przez co potencjał całej historii ostatecznie wydaje się niewykorzystany, a wielu odbiorcom zabrakło co najmniej 20 minut materiału, by kolejne zabiegi jednak się wybroniły. Niektórym przeszkadza też niekonsekwencja tonalna, czyli nastrój miotający się między psychologicznym dramatem a pulpowym neo-noir.
A jednak, choć finalnie satysfakcja może umknąć, jest to z całą pewnością seans fascynujący i unikalny, który przy okazji nieźle radzi sobie w sferze eksploracji psychiki bohaterki - kobiety uwięzionej w opresyjnej rzeczywistości, tłumiącej seksualność, złość i potrzebę zmiany. W tym sensie to opowieść o pragnieniu wyrwania się z dotychczasowego życia, nawet za cenę moralnego upadku. Relacja z Rebeccą nie jest klasycznym romansem ani prostą manipulacją, lecz raczej projekcją, pociągającą wizją. Wychodzi to fajnie, nawet jeśli w finale traci część wieloznaczności.
Tak czy inaczej: uważam, że warto, bo to jeden z tych seansów, które wywołują emocje i o których szybko się nie zapomina. A do tego znakomicie wygląda.
- Teściowie 3 lecą na Netfliksa. Pół Polski na to czekało
- Nowości Netfliksa na maj 2026 robią wrażenie. Potężna fala premier
- Pierścienie Władzy wrócą szybciej, niż sądziliśmy. 3. sezon nadchodzi
- Netflix zrealizuje film o polskim nauczycielu. Wychował geniuszy
- Grimace Shake w Polsce. Ile kosztuje i do kiedy trwa oferta?