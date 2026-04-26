Thriller w HBO Max zafascynuje cię i rozwścieczy. Mroczna opowieść z twistem

„Eileen” miała swoją premierę na festiwalu Sundance 21 stycznia 2023 r. Do wybranych kin w Stanach Zjednoczonych trafiła 1 grudnia tegoż roku dzięki firmie Neon, by wreszcie tydzień później wejść do szerszej dystrybucji. Niezależny obraz spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków. W Polsce swego czasu mogliśmy go dorwać w ofercie SkyShowtime - teraz doczekaliśmy się go w streamingu w HBO Max.



Akcja rozgrywa się w zimowym krajobrazie Nowej Anglii lat 60. i od już pierwszych minut buduje intrygującą aurę emocjonalnego rozkładu. Bohaterką jest młoda, wycofana kobieta pracująca w zakładzie poprawczym dla chłopców, żyjąca z pogrążonym w alkoholizmie ojcem i funkcjonująca w świecie pozbawionym ciepła, sensu i perspektyw. Jej monotonna egzystencja zostaje gwałtownie zakłócona przez pojawienie się nowej psycholożki - charyzmatycznej, niepokojąco pewnej siebie kobiety, która jest dla Eileen niemal objawieniem. Między bohaterkami rodzi się relacja bazująca a fascynacji, erotycznym napięciu i manipulacji, która wreszcie prowadzi do wydarzeń przekształcających ten dramat w mroczny thriller.

Eileen

Po pierwsze: ależ to wygląda, ależ to ma klimacik! Oldroyd jest twórcą o wyjątkowym wyczuciu formy i atmosfery, potrafiącym utkać świat przedstawiony przesiąknięty chłodem, poczuciem izolacji i, powiedzmy, moralnych watpliwości. Niesamowita sprawa. Facet bezbłędnie operuje językiem kina noir i hitchcockowskim napięciem.

Kolejny zachwyt budzi aktorski, gęsty od chemii duet, czyli Thomasin McKenzie i Anne Hathaway, pogłębiający psychologiczną wiarygodność całości. Hathaway jest magnetyczna, wręcz hipnotyczna, a McKenzie - subtelna i zniuansowana. Doskonale się uzupełniają.



Ten świetnie wyreżyserowany obraz przez dwie trzecie czasu trwania pochłania, zwodzi, chwyta za gardło. Niestety, w pewnym momencie się potyka. Problemem okazuje się trzeci akt: narracja budowana jako nieśpieszne, psychologiczne studium obsesji i represji, wnet dokonuje gwałtownego skrętu w stronę sensacyjnego thrillera. I choć sam nie mam problemu z takimi pulpowimi twistami, ba, jestem w stanie czerpać z nich frajdę, to wiem, że wielu widzów miało z tą kwestią problem. Dla jednych jest to „szokująca i ożywcza wolta”, dla innych - ruch nieprzemyślany, nieuzasadniony emocjonalnie. Coś, czego nie rozwinięto w należyty sposób, przez co potencjał całej historii ostatecznie wydaje się niewykorzystany, a wielu odbiorcom zabrakło co najmniej 20 minut materiału, by kolejne zabiegi jednak się wybroniły. Niektórym przeszkadza też niekonsekwencja tonalna, czyli nastrój miotający się między psychologicznym dramatem a pulpowym neo-noir.



A jednak, choć finalnie satysfakcja może umknąć, jest to z całą pewnością seans fascynujący i unikalny, który przy okazji nieźle radzi sobie w sferze eksploracji psychiki bohaterki - kobiety uwięzionej w opresyjnej rzeczywistości, tłumiącej seksualność, złość i potrzebę zmiany. W tym sensie to opowieść o pragnieniu wyrwania się z dotychczasowego życia, nawet za cenę moralnego upadku. Relacja z Rebeccą nie jest klasycznym romansem ani prostą manipulacją, lecz raczej projekcją, pociągającą wizją. Wychodzi to fajnie, nawet jeśli w finale traci część wieloznaczności.



Tak czy inaczej: uważam, że warto, bo to jeden z tych seansów, które wywołują emocje i o których szybko się nie zapomina. A do tego znakomicie wygląda.

Michał Jarecki 26.04.2026 08:03

