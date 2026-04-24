Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka

Netflix ujawnił pierwsze spojrzenie na serial "Scooby-Doo: Origins". Choć pokazano głównych bohaterów, na zdjęciu nie pojawił się sam Scooby-Doo. Co już wiadomo na temat nadchodzącej produkcji live-action?

Anna Bortniak
scooby doo netflix pierwsze spojrzenie serial
Franczyza Scooby-Doo to jedno z najdłużej rozwijanych i najbardziej rozbudowanych uniwersów animowanych w historii telewizji. W związku z tym, że widzowie chętnie zapoznają się z kolejnymi produkcjami, twórcy bardzo chętnie ten świat eksplorują. Do tej pory od 1969 roku pojawiło się już kilka seriali, a także filmów animowanych i aktorskich. Najnowszą produkcją ze świata "Scooby'ego-Doo" był niesławny spin-off dla dorosłych "Velma", który jest jednym z najgorzej ocenianych tytułów od HBO. Czy Netflix odczaruje ten niesmak produkcją "Scooby-Doo: Origins"?

Scooby-Doo: Origins - pierwsze spojrzenie na serial Netfiksa. Wszystko, co wiemy

Netflix pokazał pierwszą fotografię Tajemniczej Spółki w nowym serialu aktorskim "Scooby-Doo: Origins". W Daphne wcieli się McKennę Grace, Kudłatego zagra Tanner Hagen, Velmę będzie portretowała Abby Ryder Fortson, a rola Freda przypadła Maxwellowi Jenkinsowi. W obsadzie znalazł się również Paul Walter Hauser, lecz na tym etapie nie ujawniono jego roli. Wiadomo natomiast, że głosu Scooby'emu-Doo użyczy Frank Welker.

Fot. Tom Griscom/Netflix

W opisie produkcji czytamy, że showrunnerzy Josh Appelbaum i Scott Rosenberg w serialu "Scooby-Doo: Origins" wracają tam, gdzie wszystko się zaczęło - czyli do pierwszej przerażającej sprawy Tajemniczej Spółki.

Podczas ostatniego lata na obozie, starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne, zostają wplątani w intrygującą tajemnicę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Wraz z pragmatyczną i naukową mieszkanką miasteczka Velmą oraz dziwnym, ale niezwykle przystojnym nowym chłopakiem, Fredem, wyruszają, aby rozwiązać sprawę, która wciąga ich w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów.

Na ten moment nie jest pewne, kiedy dokładnie zadebiutuje serial. Wiadomo natomiast, że jego produkcja rozpoczęła się w Atlancie, a to oznacza, że być może już niebawem zobaczymy, jak wygląda stworzony przez CGI Scooby-Doo (jego wizerunek nie został w pierwszym spojrzeniu ujawniony. Oby wydarzyło się to jak najprędzej.

24.04.2026 17:36
16:55
Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins
Aktualizacja: 2026-04-24T16:55:59+02:00
15:58
Najlepsze filmy w SkyShowtime. TOP 15 perełek w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-04-24T15:58:47+02:00
15:44
Stranger Things kochało lata 80. Opowieści z 85 kochają Stranger Things
Aktualizacja: 2026-04-24T15:44:00+02:00
15:12
Michael to płaskie kino. Aż zrobiło mi się smutno
Aktualizacja: 2026-04-24T15:12:52+02:00
13:47
LEGO pokazał zestaw Shreka. Szczegóły rozpoznają tylko wierni fani
Aktualizacja: 2026-04-24T13:47:42+02:00
13:09
Nowe fantasy Prime Video zawstydzi Ród smoka
Aktualizacja: 2026-04-24T13:09:16+02:00
11:38
Nowe Stranger Things poprawiło zakończenie serialu. Ona musiała odejść
Aktualizacja: 2026-04-24T11:38:33+02:00
11:02
Genialny, brutalny, nie do zniesienia. Półbrat od twórcy Reniferka - recenzja
Aktualizacja: 2026-04-24T11:02:45+02:00
11:01
Enola Holmes 3 leci na Netfliksa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-24T11:01:54+02:00
9:24
Netflix od dawna nie miał tak kinowego thrillera. Ściska w żołądku przez cały seans
Aktualizacja: 2026-04-24T09:24:38+02:00
8:55
Malcolm XD wraca. Widzieliśmy Ekspedycję XD
Aktualizacja: 2026-04-24T08:55:36+02:00
18:44
Finał The Boys zadowoli fanów? Twórca obiecuje, że hit Prime Video nie będzie Grą o tron
Aktualizacja: 2026-04-23T18:44:28+02:00
16:58
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-23T16:58:39+02:00
16:07
Teściowie 3 lecą na Netfliksa. Pół Polski na to czekało
Aktualizacja: 2026-04-23T16:07:00+02:00
15:26
Nowości Netfliksa na maj 2026 robią wrażenie. Potężna fala premier
Aktualizacja: 2026-04-23T15:26:32+02:00
14:01
Pierścienie Władzy wrócą szybciej, niż sądziliśmy. 3. sezon nadchodzi
Aktualizacja: 2026-04-23T14:01:53+02:00
13:08
Netflix zrealizuje film o polskim nauczycielu. Wychował geniuszy
Aktualizacja: 2026-04-23T13:08:28+02:00
11:47
Grimace Shake w Polsce. Ile kosztuje i do kiedy trwa oferta?
Aktualizacja: 2026-04-23T11:47:09+02:00
11:10
Bedoes wsparł zbiórkę, którą sam zapoczątkował. Łącznie prawie milion złotych
Aktualizacja: 2026-04-23T11:10:01+02:00
10:04
Niewybrani to sekciarski thriller Netfliksa. O co tyle krzyku?
Aktualizacja: 2026-04-23T10:04:29+02:00
