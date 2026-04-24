Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka

Franczyza Scooby-Doo to jedno z najdłużej rozwijanych i najbardziej rozbudowanych uniwersów animowanych w historii telewizji. W związku z tym, że widzowie chętnie zapoznają się z kolejnymi produkcjami, twórcy bardzo chętnie ten świat eksplorują. Do tej pory od 1969 roku pojawiło się już kilka seriali, a także filmów animowanych i aktorskich. Najnowszą produkcją ze świata "Scooby'ego-Doo" był niesławny spin-off dla dorosłych "Velma", który jest jednym z najgorzej ocenianych tytułów od HBO. Czy Netflix odczaruje ten niesmak produkcją "Scooby-Doo: Origins"?

Scooby-Doo: Origins - pierwsze spojrzenie na serial Netfiksa. Wszystko, co wiemy

Netflix pokazał pierwszą fotografię Tajemniczej Spółki w nowym serialu aktorskim "Scooby-Doo: Origins". W Daphne wcieli się McKennę Grace, Kudłatego zagra Tanner Hagen, Velmę będzie portretowała Abby Ryder Fortson, a rola Freda przypadła Maxwellowi Jenkinsowi. W obsadzie znalazł się również Paul Walter Hauser, lecz na tym etapie nie ujawniono jego roli. Wiadomo natomiast, że głosu Scooby'emu-Doo użyczy Frank Welker.

W opisie produkcji czytamy, że showrunnerzy Josh Appelbaum i Scott Rosenberg w serialu "Scooby-Doo: Origins" wracają tam, gdzie wszystko się zaczęło - czyli do pierwszej przerażającej sprawy Tajemniczej Spółki.

Podczas ostatniego lata na obozie, starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne, zostają wplątani w intrygującą tajemnicę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Wraz z pragmatyczną i naukową mieszkanką miasteczka Velmą oraz dziwnym, ale niezwykle przystojnym nowym chłopakiem, Fredem, wyruszają, aby rozwiązać sprawę, która wciąga ich w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów.

Na ten moment nie jest pewne, kiedy dokładnie zadebiutuje serial. Wiadomo natomiast, że jego produkcja rozpoczęła się w Atlancie, a to oznacza, że być może już niebawem zobaczymy, jak wygląda stworzony przez CGI Scooby-Doo (jego wizerunek nie został w pierwszym spojrzeniu ujawniony. Oby wydarzyło się to jak najprędzej.

Anna Bortniak 24.04.2026 17:36

