Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins
Zbliżamy się do końca kwietnia, co jednak nie oznacza, że kończy się oferta Netfliksa dla swoich subskrybentów. Wręcz przeciwnie - premiery wyglądają naprawdę bogato. Oto, co serwis przygotował na nowy weekend.
Ten weekend zapowiada się naprawdę nieźle, a już przed jego nadejściem na Netflikscie jest ścisk. W rankingu oglądalności seriali w serwisie przodują "Niewybrani" i"Schody", zaś jeśli chodzi o filmy, obecnie na czele stawki znajdziemy m.in. "180", "Współlokatorki" i "Tłumaczkę". Jest z czego wybierać, a to nie koniec dobroci od platformy.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
Alfa
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyseria: Baltasar Kormakur
- Obsada: Taron Egerton, Charlize Theron, Eric Bana
Sasha (Theron), wspinająca się po skałach, testuje swoje granice wytrzymałości w australijskiej dziczy. Wkrótce znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie - trafia na celownik przerażającego, psychopatycznego łowcy (Egerton), który nie cofnie się przed tym, by ją upolować i zabić. Kobieta musi zrobić wszystko, by przetrwać.
Stranger Things: Opowieści z '85
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Eric Robles, Matt Duffer, Ross Duffer
- Obsada: Brooklyn Davey Norstedt, Jolie Hoang-Rappaport, Luca Diaz, Odessa A'zion
Animowana reinterpretacja ikonicznego już serialu. Zanim bracia Dufferowie odeszli do Paramountu, można powiedzieć, że dokonali pożegnania ze światem ze "Stranger Things" właśnie tym tytułem. Akcja rozgrywa się zimą 1985 roku. Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i zasłużonym lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? Młodzi bohaterowie będą musieli rozwikłać tajemnicę i ocalić ich miasteczko.
Rozgrywająca, sezon 2
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: David Stassen, Ike Barinholtz
- Obsada: Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song
Isla Gordon (Kate Hudson) nie jest już zaskakującym wyborem na liderkę Los Angeles Waves, to ona jest tą, którą wszyscy obserwują. Po ubiegłorocznym skandalu, który w końcu odbił się od dna, Isla jest zdeterminowana, by udowodnić, że nie tylko trzyma ciepło krzesła dla swojego brata Cama (Justin Theroux). Nie wie jednak, że Cam po cichu manewruje za kulisami, by odzyskać swoją pozycję, zamieniając każdy błąd w amunicję. Próbując pogodzić presję związaną z prowadzeniem drużyny z poświęcaniem czasu życiu osobistemu, Isla uważa, że każda decyzja, zarówno na boisku, jak i poza nim, ma znaczenie.
Niespotykane męstwo
- Rok produkcji: 1983
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyser: Ted Kotcheff
- Obsada: Gene Hackman, Patrick Swayze, Fred Ward, Reb Brown
Jeden z klasyków amerykańskiego kina wojennego. Były pułkownik Jason Rhodes (jak zwykle znakomity Hackman) od dłuższego czasu poszukuje syna. Pewnego dnia otrzymuje zdjęcie lotnicze obozu w Laosie. Nie ma pewności, czy syn tam jest, ale postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zwrócić się o pomoc do pięciu kolegów syna ze wspólnej fotografii z Wietnamu.
Nic nie mów
- Rok produkcji: 1989
- Czas trwania: 100 minut
- Reżyser: Cameron Crowe
- Obsada: John Cusack, John Mahoney, Ione Skye, Lili Taylor
Lloyd (Cusack) to przeciętnie uczący się chłopak, który marzy o odwzajemnieniu uczuć ze strony swej szkolnej koleżanki, pięknej i błyskotliwej Diane (Skye). Ona, będąca prymuską, bez reszty zajęta jest nauką, bo pragnie studiować w Londynie. Mimo, iż dzieli ich wiele (m.in. status społeczny), chłopak decyduje się zaprosić ją na randkę. Młodzi zaczynają spędzać coraz więcej czasu razem, a uczucie między nimi się rozwija.
