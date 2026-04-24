Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins

Ładowanie...

Ten weekend zapowiada się naprawdę nieźle, a już przed jego nadejściem na Netflikscie jest ścisk. W rankingu oglądalności seriali w serwisie przodują "Niewybrani" i"Schody", zaś jeśli chodzi o filmy, obecnie na czele stawki znajdziemy m.in. "180", "Współlokatorki" i "Tłumaczkę". Jest z czego wybierać, a to nie koniec dobroci od platformy.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

Alfa

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 96 minut

96 minut Reżyseria: Baltasar Kormakur

Baltasar Kormakur Obsada: Taron Egerton, Charlize Theron, Eric Bana

Sasha (Theron), wspinająca się po skałach, testuje swoje granice wytrzymałości w australijskiej dziczy. Wkrótce znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie - trafia na celownik przerażającego, psychopatycznego łowcy (Egerton), który nie cofnie się przed tym, by ją upolować i zabić. Kobieta musi zrobić wszystko, by przetrwać.

Stranger Things: Opowieści z '85

Lata emisji: 2026-

2026- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Eric Robles, Matt Duffer, Ross Duffer

Eric Robles, Matt Duffer, Ross Duffer Obsada: Brooklyn Davey Norstedt, Jolie Hoang-Rappaport, Luca Diaz, Odessa A'zion

Animowana reinterpretacja ikonicznego już serialu. Zanim bracia Dufferowie odeszli do Paramountu, można powiedzieć, że dokonali pożegnania ze światem ze "Stranger Things" właśnie tym tytułem. Akcja rozgrywa się zimą 1985 roku. Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i zasłużonym lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? Młodzi bohaterowie będą musieli rozwikłać tajemnicę i ocalić ich miasteczko.

Rozgrywająca, sezon 2

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: David Stassen, Ike Barinholtz

David Stassen, Ike Barinholtz Obsada: Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song

Isla Gordon (Kate Hudson) nie jest już zaskakującym wyborem na liderkę Los Angeles Waves, to ona jest tą, którą wszyscy obserwują. Po ubiegłorocznym skandalu, który w końcu odbił się od dna, Isla jest zdeterminowana, by udowodnić, że nie tylko trzyma ciepło krzesła dla swojego brata Cama (Justin Theroux). Nie wie jednak, że Cam po cichu manewruje za kulisami, by odzyskać swoją pozycję, zamieniając każdy błąd w amunicję. Próbując pogodzić presję związaną z prowadzeniem drużyny z poświęcaniem czasu życiu osobistemu, Isla uważa, że ​​każda decyzja, zarówno na boisku, jak i poza nim, ma znaczenie.

Niespotykane męstwo

Rok produkcji: 1983

1983 Czas trwania: 105 minut

105 minut Reżyser: Ted Kotcheff

Ted Kotcheff Obsada: Gene Hackman, Patrick Swayze, Fred Ward, Reb Brown

Jeden z klasyków amerykańskiego kina wojennego. Były pułkownik Jason Rhodes (jak zwykle znakomity Hackman) od dłuższego czasu poszukuje syna. Pewnego dnia otrzymuje zdjęcie lotnicze obozu w Laosie. Nie ma pewności, czy syn tam jest, ale postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zwrócić się o pomoc do pięciu kolegów syna ze wspólnej fotografii z Wietnamu.

Nic nie mów

Rok produkcji: 1989

1989 Czas trwania: 100 minut

100 minut Reżyser: Cameron Crowe

Cameron Crowe Obsada: John Cusack, John Mahoney, Ione Skye, Lili Taylor

Lloyd (Cusack) to przeciętnie uczący się chłopak, który marzy o odwzajemnieniu uczuć ze strony swej szkolnej koleżanki, pięknej i błyskotliwej Diane (Skye). Ona, będąca prymuską, bez reszty zajęta jest nauką, bo pragnie studiować w Londynie. Mimo, iż dzieli ich wiele (m.in. status społeczny), chłopak decyduje się zaprosić ją na randkę. Młodzi zaczynają spędzać coraz więcej czasu razem, a uczucie między nimi się rozwija.

Adam Kudyba 24.04.2026 16:55

Ładowanie...