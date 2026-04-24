Nowy klip filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 wkurzył widzów. Jest afera

Ładowanie...

Widzowie wciąż czekają na premierę filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", który zadebiutuje na wielkich ekranach dwie dekady po pierwszej części. Niektórzy mieli już okazję zobaczyć produkcję w ramach zagranicznych pokazów przedpremierowych, natomiast inni mogli podejrzeć co nieco wyłącznie za pośrednictwem zwiastuna. Jakiś czas temu w sieci pojawił się dodatkowy materiał, który uchylił rąbka tajemnicy na temat produkcji, a przy okazji wywołał lawinę kontrowersji wśród społeczności azjatyckich.

REKLAMA

Diabeł ubiera się u Prady 2 - kontrowersje wśród Azjatów. Chodzi o asystentkę Jin Chao

W ubiegłym tygodniu na profilu 20th Century Studios pojawił się klip z filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", na którym Andy Sachs, grana przez Anne Hathaway, rozmawia się swoją nową asystentką, Jin Chao, którą w nadchodzącej produkcji portretuje Helen J. Shen. Główna bohaterka spotyka ją na korytarzu po wyjściu z windy. Jin informuje ją wówczas, że nikt nie chciał pracować w jej dziale, ponieważ nie do końca zajmuje się on modą.

Kiedy Andy z wahaniem odniosła się do jej wypowiedzi, a chodziło zapewne o zaskoczenie, że nie było chętnych na to stanowisko, Jin odebrała to jako niezadowolenie i od razu stwierdziła, że Andy nie chce z nią pracować. Gdy ta próbuje zaprzeczyć, dziewczyna zaczyna wymieniać jej wszystkie swoje kwalifikacje, łącznie z tym, że studiowała w Yale, była sopranistką w zespole i miała dobre wyniki na teście. Aby jeszcze bardziej podbić jej inteligencję, twórcy pokazali ją jako drobną kobietę w okularach i bezpiecznym strojem, który nie do końca pasuje do otoczenia.

Klip wywołał burzę w wielu azjatyckich krajach, w tym w Chinach, Japonii, Korei Południowej czy Hongkongu. Pod wideo, które zostało wyświetlone już ponad 26 mln razy i spotkało się głównie z krytyką. Dotyczyła ona rasizmy w kwestii doboru imienia i nazwiska ("Jin Chao" skojarzyła się internautom z "Ching Chong", obraźliwym zlepkiem słów imitującym język chiński), ubioru, a także charakteru.

W komentarzach czytamy:

Po co, do cholery, wybrała imię "Jen Chow"? Brzmi dokładnie jak "Ching Chong", stary - to naprawdę podejrzane, a może po prostu przygotowuje się do kolejnego rasistowskiego skeczu?

Nawet bez "ching chong" jej imię brzmi dokładnie jak "zhen chou", co oznacza "niezwykle brzydka" lub "niezwykle cuchnąca".

Rasistowska nazwa? Jest. Tandetne stereotypy? Są. I to ma być wasze "podziękowanie" dla waszego najważniejszego zagranicznego rynku kinowego? Mieliście kopalnię złota - fanów gotowych kibicować temu klasykowi. Zamiast tego splunęliście nam w twarz. A teraz? Ta kopalnia złota obróciła się w proch. Wasza strata. Wasza wina.

To film stworzony z myślą o białych kobietach, więc oczywiście do roli Azjatki zatrudniono nieatrakcyjną i nieporadną aktorkę. Stanowią one ogromne zagrożenie, gdy są mądre, odnoszą sukcesy, są szczupłe i atrakcyjne, a w prawdziwym świecie jest ich zbyt wiele.

Fabuła filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" skupia się na uznanej już dziennikarce Andy Sachs (Hathaway). Bohaterka ponownie połączy siły ze swoimi byłymi współpracownikami z magazynu "Runway", Mirandą Priestly (Meryl Streep) i Nigelem Kiplingiem (Stanley Tucci), aby uratować magazyn modowy przed upadkiem w obliczu skandalu. W tym celu zwraca się o pomoc do Emily Charlton (Blunt), byłej asystentki Mirandy, która obecnie pracuje jako szefowa oddziału Diora w Stanach Zjednoczonych.

Premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" odbędzie się 1 maja.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 24.04.2026 19:27

Ładowanie...