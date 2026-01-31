REKLAMA
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend, w tym kultowy horror

Ostatni weekend pierwszego miesiąca nowego roku to dobry moment, by widzowie dostali dobre kino na weekend od serwisu streamingowego. HBO Max stosuje się do tego i kończy styczeń niezłymi tytułami. Przedstawiamy najciekawsze nowości serwisu na weekend.

Adam Kudyba
hbo max weekend top
Zarówno jeśli chodzi o filmy, jak i seriale, HBO Max ma w swojej ofercie sporo ciekawych propozycji, które użytkownicy zgłębiają na potęgę. Wśród seriali, co nie powinno być zaskoczeniem, króluje (hehe) "Rycerz siedmiu królestw", zaraz po nim zaś "Niebo. Rok w piekle". Jeśli chodzi o najchętniej oglądane przez polskich odbiorców filmy, prym wiodą "Teściowie 3", "33 zdjęcia z getta" oraz "Grzesznicy". Co nowego ma nam serwis do zaoferowania na weekend? Sprawdzamy.

HBO Max: nowości na weekend - TOP5

Niemożliwa dziewczyna

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 96 minut
  • Reżyser: Lilly Hu
  • Obsada: Chen Xuanyu, Lilly Hu, Bo Yang
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Yin Jia i Tong Tong to przyjaciółki, które są sobie bardzo bliskie i spędzają ze sobą praktycznie cały czas. Ich relacja jest bardzo silna, można powiedzieć wręcz, że przypomina bardziej współuzależnienie. Wkrótce druga z nich zaczyna interesować się pewnym chłopakiem. Pierwsza podejmuje desperacką decyzję, by zatrzymać przy sobie przyjaciółka.

Od 30 stycznia w HBO Max.

Koszmar minionego lata (1997)

  • Rok produkcji: 1997
  • Czas trwania: 100 minut
  • Reżyser: Jim Gillespie
  • Obsada: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr.
  • Ocena IMDb: 5.9/10

Oryginalny film, który zapoczątkował kultową serię slasherów. Helen Shivers (Gellar) wybiera się w towarzystwie swojego chłopaka Barry'ego i dwojga przyjaciół – Julie James (Hewitt) i Raya Bronsona (Prinze Jr.) – na imprezę. Młodzi bawią się dobrze, opowiadają sobie nawzajem historię o słynnym mordercy, któremu wielki hak zastępuje dłoń. Gdy wracają z plaży, dochodzi do tragicznego potrącenia, które przyjaciele decydują się ukrywać i przemilczeć. Rok później Julie, pełna poczucia winy, wraca w rodzinne strony. Niedługo potem otrzymuje list, którego treść brzmi: „Wiem, co zrobiłaś minionego lata”.

Od 30 stycznia w HBO Max.

Koszmar minionego lata (2025)

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 100 minut
  • Reżyser: Jennifer Kaytin Robinson
  • Obsada: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon
  • Ocena IMDb: 5.1/10

Ava (Wonders) wybiera się na zaręczynowe przyjęcie swoich przyjaciół - Daniki (Cline) oraz Teddy'ego (Withers). Na miejscu spotyka też Milo (Hauer-King), kolejnego z członków grupy przyjaciół. Wraz ze Stevie (Pidgeon) cała paczka wyrusza na przejażdżkę samochodem, jednak w trakcie eskapady dochodzi do tragedii. Po burzliwych naradach grupa decyduje ukryć swój udział w tym, co się stało. Rok po tym zdarzeniu jedno z nich dostaje tajemniczy liścik, sugerujący, że ktoś wie o wszystkim i zamierza wymierzyć sprawiedliwość sprawcom.

Od 30 stycznia w HBO Max.

Azyl

  • Rok produkcji: 2022
  • Czas trwania: 96 minut
  • Reżyser: Zachary Wigon
  • Obsada: Margaret Qualley, Christopher Abbott
  • Ocena IMDb: 6.2/10

Margaret Qualley to jedna z najzdolniejszych współczesnych aktorek i choćby dlatego nadrobienie "Azylu" jest absolutnym obowiązkiem. Do hotelowego apartamentu Hala (Abbott) przybywa adwokatka Rebecca (Qualley). Rozpoczyna negocjacje biznesowe, które szybko przeradzają się w ostre i osobiste pytania na temat seksualnej aktywności mężczyzny. Wszystko jest częścią wcześniej ustalonego scenariusza - Hal pragnie być upokarzanym w ramach BDSM. Mimo że ich znajomość go kręci, próbuje właśnie zakończyć sekretną relację z Rebeccą. Kobieta jednak nie chce odejść.

Od 30 stycznia w HBO Max.

The Killer's Game

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 104 minuty
  • Reżyser: J.J. Perry
  • Obsada: Dave Bautista, Sofia Boutella, Ben Kingsley, Scott Adkins
  • Ocena IMDb: 5.8/10

Dave Bautista od kilku lat zdaje się ciekawiej dobierać role, a "The Killer's Game" to jeden z dowodów. Tu wciela się jednego z najlepszych zabójców na zlecenie, Joe Flooda, u którego zostaje zdiagnozowana nieuleczalna choroba. W związku z tym decyduje się na radykalny ruch - wystawia zlecenie na samego siebie. Wynajęta zabójczyni wkrótce bierze na cel jego byłą dziewczynę (Sofia Boutella). Wówczas Joe musi poradzić sobie z armią innych zabójców i uratować ją, nim będzie za późno.

Od 31 stycznia w HBO Max.

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba
31.01.2026 07:31
