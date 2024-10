Nie ma co liczyć na to, że Henry Cavill powróci do roli Logana po krótkim, komediowym cameo, a i w kwestii Supermana w ogóle nie ma o czym mówić - James Gunn szykuje nowe otwarcie filmowego świata DC, którym będzie zupełnie nowa inkarnacja Człowieka ze Stali. Nie oznacza to jednak, że tak rozchwytywany gwiazdor ostatecznie skończył przygodę z superbohaterskim kinem. Kinowe Uniwersum Marvela wciąż stoi przed nim otworem, a Kevin Feige z całą pewnością chciałby, by tak lubiany aktor zasilił imponujące szeregi obsady filmów MCU. Najnowsze przecieki donoszą zresztą, że Cavill prowadzi już rozmowy w tej sprawie.