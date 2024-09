"To zawsze Agatha" to najdziwniejszy serial Marvela. Recenzja nowości Disney+

Z drugiej strony, jeśli dostaniemy tutaj typowe redemption story, a to zostanie fajnie rozpisane, to też nie będę narzekał, bo byłaby to fajna przeciwwaga dla dalszych losów Scarlet Witch, która była drugą główną bohaterką „Doktora Strange’a w multiwersum obłędu”. Mam też nadzieję, że obie kobiety spotkają się jeszcze chociaż raz na ekranie, co dzięki multiwersum nie jest wcale niemożliwe!



Tak czy inaczej, chociaż z pewną dozą sceptycyzmu podchodziłem do „Agatha All Along”, wyrażam ostrożny optymizm wobec dalszego ciągu tej historii. Niby to kolejny Marvel, a ogląda się go niczym coś pochodzącego z zupełnie innej bajki i to jest super! Oby tylko serial fajnie się skończył i przypadł do gustu widzom, bo nie obraziłbym się na Disneya za jeszcze więcej takich eksperymentów.