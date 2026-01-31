Czy Wielki Marty jest oparty na faktach? Sprawdzamy

Ładowanie...

Warto na wstępie zaznaczyć, że "Wielki Marty" jest nominowany do Oscara za scenariusz oryginalny. Co to znaczy? Adaptowane scenariusze są tworzone na podstawie określonego materiału - np. książki, sztuki, reportażu, serialu, komiksu, innego filmu. Oryginalny scenariusz, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na wizji twórcy, nie jest oparty na wcześniej stworzonym materiale. "Wielki Marty" nie jest więc biograficznym filmem, natomiast losy głównego bohatera, granego przez Timothee Chalameta, są luźno podparte historią pewnego człowieka. Wyjaśniamy, czym i kim inspirował się Josh Safdie.

Kto jest pierwowzorem filmowego Marty'ego?

Postacią, która służyła Joshowi Safdie za inspirację przy stworzeniu głównego bohatera swojego filmu był Marty Reisman, żyjący w latach 1930-2012, amerykański mistrz tenisa stołowego, wielokrotny medalista mistrzostw świata. Podobnie jak swój filmowy odpowiednik, Reisman mieszkał na Manhattanie w Nowym Jorku i był synem Żydówki. Miał starszego brata - film jednak zupełnie pomija istnienie tej postaci.

Czy Marty pracował w sklepie z butami?

Tak, choć w przypadku porównywania fabuły filmu i rzeczywistości istnieje pewien rozdźwięk czasowy. Akcja "Wielkiego Marty'ego" rozpoczyna się w 1952 roku i już wówczas zastajemy głównego bohatera, gdy pracuje jako sprzedawca w sklepie obuwniczym swojego wuja, Murraya. Według dostępnych informacji, Reisman zaś podjął w 1957 roku pracę jako sprzedawca obuwia w luksusowym domu towarowym B. Altman w Nowym Jorku.

Czy Koto Endo, przeciwnik Marty'ego w mistrzostwach świata, to prawdziwa postać?

Dość prędko widzimy, jak Marty bierze udział w mistrzostwach świata w ping-pongu. Wyrasta mu wielki rywal - podobnie jak on, jak burza przez etapy turnieju idzie również Koto Endo, niesłyszący reprezentant Japonii, która "wraca na salony" świeżo po zakończeniu II wojny światowej. Choć Koto Endo sam w sobie naprawdę nie istniał, zdaje się być sumą dwóch postaci. Po pierwsze, wcielającego się w postać Endo aktora - Koto Kawaguchi jest bowiem prawdziwym niesłyszącym tenisistą stołowym i brązowym medalistą Letnich Igrzysk Głuchych. Po drugie - Hirojiego Sato, japońskiego mistrza świata z 1952 roku, który w trakcie turnieju pokonał Reismana.

Czy Marty naprawdę miał romans z wielką gwiazdą kina?

W filmie widzimy, jak rozwija się relacja pomiędzy Martym (Timothée Chalamet) a Kay Stone (Gwyneth Paltrow) - nieco przebrzmiałą aktorską gwiazdą, która z czasem przygotowuje się do swojego spektaklu, a w międzyczasie spotyka się z młodym ping-pongistą, chociażby w celach seksualnych. Sama Kay Stone nie istnieje, nie ma też źródeł ani dowodów sugerujących, że jest ona inspirowana którąkolwiek inną gwiazdą Hollywood.

Timothee Chalamet - kadr z filmu "Wielki Marty" - materiały prasowe Monolith Films

Czy Rachel i Milton Rockwell to prawdziwe postacie z życia Marty'ego?

Rachel Mizler, bohaterka "Wielkiego Marty'ego" grana przez Odessę A'zion, to jedna z kluczowych postaci historii opowiadanej przez Safdiego. To pracowniczka sklepu zoologicznego, wieloletnia przyjaciółka głównego bohatera, która jest nim zainteresowana. Marty nawiązuje z nią romans, co z czasem skutkuje ciążą. Choć obrażenia sugerujące bycie ofiarą przemocy domowej ze strony jej męża okazują się nieprawdą, Rachel jest wierną towarzyszką Marty'ego, wspierającą go mimo jego zachowania. Milton Rockwell zaś jest bogatym biznesmenem, który zbudował swoje imperium na produkcji piór i staje się częścią drogi Marty'ego do sukcesu.

Obydwoje są postaciami fikcyjnymi, choć niewykluczone, że postać Rockwella jest zainspirowana innym biznesmenem. Riverside, klub tenisa stołowego, w którym grał Mauser, był miejscem skupiającym wiele osób z najróżniejszych warstw społecznych - uczęszczały tam również podobne Rockwellowi osoby, które miały wysokie miejsce na drabinie społecznej.

Finałowe starcie w Tokio - czy miało miejsce?

W końcowym akcie filmu jednym z kulminacyjnych momentów jest rozgrywka w Tokio - mecz rewanżowy pomiędzy Martym Mauserem a Koto Endo. Od czasu porażki na Mistrzostwach Świata Marty pałał pragnieniem pokonania przeciwnika, w związku z czym robił wszystko, co w jego mocy, aby zebrać pieniądze na lot do Japonii. Reisman i Satoh rzeczywiście stoczyli ze sobą sportową walkę - odbyła się ona w kinie w Osace przed 5000 kibiców. Podobnie jak w filmie, panowie wymieniali się punktami i toczyli pasjonujący bój, a ostatecznie zwyciężył Amerykanin.

Czy historia o ulach jest prawdziwa?

Jedną z pobocznych postaci filmu jest Bela Kletzki - grany przez Gezę Rohriga węgierski mistrz kraju w tenisie stołowym, ocalały z Holokaustu. W trakcie jednej ze scen jego postać opowiada historię, która miała wydarzyć się w obozie. Zgodnie z jej treścią, Kletzki natknął się na ule i postanowił w tajemnicy rozsmarować miód na swojej klatce piersiowej, dzięki czemu więźniowie przebywający wraz z nim, mogli zlizać go z jego skóry, a co za tym idzie, posilić się. Ta niezwykła historia wydarzyła się naprawdę. Josh Safdie ujawnił, że bazuje ona na przeżyciu Alojzego Ehrlicha - polskiego tenisisty stołowego urodzonego na terenie ówczesnych Austro-Węgier, który uniknął śmierci dzięki temu, że naziści dostrzegli jego talent i przydzielili mu zadanie rozbrajania bomb.

"Wielki Marty" w kinach od 30 stycznia.

