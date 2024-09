W przypadku "The Life of Chuck" uwagę fanów grozy na pewno przyciągnie nazwisko stojącego za całą fabułą pisarza. To w końcu adaptacja noweli Stephena Kinga. Opowiada ona historię tytułowego mężczyzny, który po śmierci cofa się w czasie, oglądając całe swoje życie od końca do początku. Za przeniesienie tej interesującej koncepcji na ekran wziął się natomiast Mike Flanagan. Wydaje się, że lepszego reżysera wybrać się nie dało.



Mike Flanagan dał się poznać jako bardzo sprawny twórca seriali grozy dla Netfliksa. Odpowiada bowiem za "Dom na przeklętym wzgórzu", "Nocną mszę" czy "Nawiedzony dwór w Bly". Zdarzyło mu się już mierzyć z prozą Stephena Kinga, bo przecież zrealizował też "Grę Geralda" czy "Doktora Sen" - kontynuacje "Lśnienia".