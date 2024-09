„Wybawienie” to horror inspirowany wydarzeniami z 2011 r., kiedy to Latoya Ammons wraz z matką i trójką dzieci przeprowadziła się do domu w miasteczku Gary w Indianie. Typowo dla wielu klasycznych opowieści grozy „z życia wziętych”, nowi mieszkańcy budynku zaczęli doświadczać niewyjaśnionych zjawisk. Hałasy, ślady mokrego obuwia, widziadła. Rzecz jasna, ani policja, ani nawet pastor nie dawali wiary zgłoszeniom Ammons. A z czasem było tylko gorzej.



Jeden z lekarzy w istocie przyznał, że w życiu nie zetknął się z czymś takim. Relacjonował o urojeniach i halucynacjach, które dotknęły kilkoro członków rodziny. Ekipa ratowników raportowała o dziecku, które rzekomo coś uniosło w powietrze i cisnęło o ścianę. Wreszcie wezwano policję, sugerując przybycie co najmniej ośmiu policjantów i dodatkowych ambulansów.



Dzieci zabrano do szpitala, powiadomiono opiekę społeczną. Ostrzeżono, że Ammons najpewniej mierzy się z jakimś psychicznym schorzeniem i mogła przymusić dzieci, by te zachowywały się w dany sposób. Co ciekawe, w szpitalu dziwne zachowania wcale nie ustały - najmłodszy dzieciak dostał dziwnego ataku na oczach przedstawicielki opieki. Trudno było o diagnozę, gdy obłęd wydawał się grupowy. Do sugestii chorób czy padaczki niektórzy wnet podpięli opętanie. Informacje dostępne w kolejnych raportach również pełne były niepokojących spostrzeżeń - wspominano między innymi o odrażających słowach i groźbach rzucanych przez jedno z dzieci zmienionym głosem. Psychiatra, analizując nieustannie modyfikowane przez malucha wersje wydarzeń, ocenił ten przypadek krótko: matka wciągnęła dziecko w swoje urojenia. Wyrok powtórzyli inni lekarze, którzy badali starsze dzieci. Plot twist: kilka tygodni później szpital wezwał egzorcystę. Wiem, że mówimy o prorepublikańskim miasteczku w Indianie, ale to jednak XXI wiek - takie sytuacje nie zdarzają się często.



Po wszystkim Ammons przeprowadziła się w inne miejsce, a po kilku kolejnych miesiącach nieustannej obserwacji przez opiekę społeczną odzyskała dzieci. Feralny dom zburzono, a bohaterowie tej niepokojącej historii starają się żyć w spokoju. Daniels w swoim „Wybawieniu” odświeżył jednak tę opowieść, która swego czasu królowała w amerykańskiej prasie. I zrobił z niej prawdziwego potworka.