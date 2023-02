Uwaga, ten horror będzie grany tylko 3 dni. Przeżyjecie z nim koszmar z dzieciństwa

"Skinamarink" jest wyjątkowo oszczędny w środkach. Ten film wprawia widza w stan podobny do paraliżu sennego, kiedy to jesteśmy ubezwłasnowolnieni, zmuszani do patrzenia w jeden punkt. Narracyjna asceza powoduje, że groza budowana jest tu mniej więcej tak samo jak w grach z serii "Five Nights at Freddy's". Cisza i spokój są złowróżebne. Nasączone niepokojem, przez który jak na szpilkach wyczekujemy nieuchronnie zbliżającego się jumpscare'a.