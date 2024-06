Filmy, które gorszyły widzów. TOP oburzających produkcji, które wywoływały skrajne emocje

Współcześnie może i nie robi już wielkiego wrażenia (choć na mnie działa niezmiennie), ale w 1972 r. potężnie wpływał na wyobraźnię. Nieprzypadkowo plakat dzieła Wesa Cravena głosił: „By uniknąć omdlenia, powtarzaj: to tylko film, to tylko film...” - i było to coś więcej niż tylko chwyt reklamowy. W tym kultowym obrazie eksploatacji 17-letnia dziewczyna zostaje wykorzystana seksualnie i zamordowana przez zbiegłych przestępców. Później rodzice dziewczyny szukają zemsty. Craven sportretował tu drugie oblicze Ameryki - brudne, bezwzględne, brutalne, pozbawione współczucia, jakiejkolwiek wrażliwości na cudzą krzywdę. Scena napaści i morderstwa do dziś wywołuje potężny dyskomfort - choć w tym wypadku mamy do czynienia z produkcją, która przeplata ze sobą różne tony, ułatwiając dotrwanie do końca seansu.