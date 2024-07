Wymarzony projekt Kevina Costnera okazał się klapą. Kto mógł to przewidzieć? Ja!

Jak się okazało, zmieniający się grafik zdjęć do "Yellowstone" nie pozwalał Kevinowi Costnerowi w wystarczającym stopniu skupić się na pracy przy "Horyzoncie". Postanowił więc odejść z serialu Taylora Sheridana, licząc, że jego fani i tak popędzą na western do kin. Choćby po to, żeby zobaczyć na ekranie uwielbianego aktora. Zaczęło się dość dobrze, bo na festiwalu w Cannes "Rozdział 1" zebrał całkiem długie owacje na stojąco. Krytycy nie byli jednak filmem zachwyceni. Marzenie gwiazdora zaczęło rozpadać się na kawałki. Złudzeń nie pozostawiały też pierwsze prognozy wpływów z box offisu, wedle których produkcja w swój weekend otwarcia miałaby zarobić jakieś 12 mln dol. Nawet do tej kwoty nie udało jej się jednak dociągnąć.